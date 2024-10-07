Названы особенности ударившего по судну со снарядами под Одессой российского оружия

Матвийчук назвал перспективной ударившую по судну со снарядами ракету «Искандер»

Ударивший по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский «Искандер» — это одна из перспективных ракет Вооруженных сил (ВС) России, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях оружия специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«"Искандер" — это наша баллистическая ракета. Как правило, она имеет осколочно-фугасную боевую часть. Если я не ошибаюсь, где-то в пределах 200 килограмм. Дальность полета в пределах от двух с половиной до пяти тысяч километров. Круговое отклонение где-то в радиусе пяти-шести метров. То есть это одна из наших перспективных ракет», — поделился Матвийчук.

«Искандер» является нашей новой оперативно-тактической ракетой, которая выполняет функции оперативных задач Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее ВС России ударили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для ВСУ возле Одессы. Как сообщается, Вооруженные силы России нанесли удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области. На опубликованном видео видна детонация снарядов после удара «Искандера».

6 октября ВС России также ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой. Как отмечается, удары наносились с применением авиации и ударных БПЛА.