Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА

МО РФ показало видео уничтожения украинских дронов малыми разведывательными БПЛА

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области.

На кадрах объективного контроля запечатлено, как российские беспилотники зависают в воздухе над вражескими, а затем уничтожают их прямым попаданием.

В министерстве уточняют, что российские военнослужащие для уничтожения БПЛА противника применили малые разведывательные дроны.