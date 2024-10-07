Минобороны показало уничтожение боевых дронов ВСУ российскими БПЛА

МО РФ показало видео уничтожения украинских дронов малыми разведывательными БПЛА
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения боевых дронов ВСУ операторами БПЛА группировки российских войск "Север" в Харьковской области.
На кадрах объективного контроля запечатлено, как российские беспилотники зависают в воздухе над вражескими, а затем уничтожают их прямым попаданием.
В министерстве уточняют, что российские военнослужащие для уничтожения БПЛА противника применили малые разведывательные дроны.