Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО.

Команда телеканала «Звезда» побывала на предприятиях Ростеха, где производят, ремонтируют и модернизируют фронтовой бомбардировщик

Полторы скорости звука, восемь с половиной тонн боевой нагрузки, самая большая в мире номенклатура применяемого оружия. А еще рекорд подъема с грузом на высоту 15 тысяч метров, так и не побитый за 25 лет! Все это — о фронтовом бомбардировщике Су-34.

Программа «Военная приемка» телеканала «Звезда» побывала на одном из аэродромов в зоне действия специальной военной операции и на предприятиях Госкорпорации Ростех, чтобы показать, почему этот бомбардировщик с появлением управляемых модулей для бомб превратился в российское супероружие.

Разбираемся, как сильно изменился «боевой селезень» с начала военных действий.

Высокоточный «утенок»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 военные с любовью называют «утенком», иногда — «боевым селезнем» из-за необычной формы кабины, слегка приплюснутой, словно утиный клюв. В НАТО Су-34 официально обозначили как Fullback, «защитник», но западная пресса все чаще склоняется к русской интерпретации, добавляя прилагательное «адская» — «адская утка». Это логично, особенно после того как в СВО «утята» освоили новое для себя оружие − бомбы с УМПК, универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря которому бомбометание стало, по сути, высокоточным. А после того как эти модули закрепили на трехтонную бомбу, еще и адски разрушительным.

Что отличает бомбардировщик Су-34 от других самолетов семейства «Су»? Это кабина, представляющая собой титановую бронекапсулу, в которой можно спокойно стоять в полный рост. Командир экипажа и штурман в кабине находятся рядом друг с другом. Это очень удобно — достаточно одного взгляда, чтобы понять друг друга.

Настоящий тяжеловес на крыльях, Су-34 — многократный чемпион мира в своей номинации по высоте полета с грузом. На высоту 16 206 м он поднялся с грузом две тонны, а максимальный груз, поднятый на высоту 15 тыс. м, составил 2330 кг. Эти рекорды, установленные в категории самолетов с весом более 35 тонн, до сих пор не побиты.

Длина Су-34 — 23,4 м — сопоставима с высотой семиэтажного дома. Размах крыльев — 15,2 м, это примерно ширина четырехполосной магистрали. Высота — больше шести метров. Нормальная взлетная масса — 39,5 тонны, примерно столько же весит грузовая фура с полным прицепом. Но при этом оборудованный реактивными двигателями «утенок» способен разгоняться почти до полутора скоростей звука.

Еще один важный фактор — дальность полета бомбардировщика. Известен случай, когда с учетом дозаправки Су-34 продержался в небе 10 часов.

Чемпионом по живучести среди боевых самолетов считается штурмовик Су-25. Гарантией его надежности является большое количество дюралевых тяг и механических приводов. При этом на всех новых самолетах конструкторы уходят от подобной схемы управления авионикой, используя электроприводы, как, например, на Су-35. Бомбардировщик Су-34 совмещает обе системы: и тяги, и электроприводы. У него применена система управления, которая в своем составе предусматривает наличие тяг, качалок, тросов. Можно сказать, что Су-34 — это единственный современный самолет, который сделан еще по «дедовским» методам. В ходе СВО это проявляется с лучшей стороны — за счет дублирования систем самолет остается управляемым даже при боевых повреждениях.

Как бомбы учатся планировать

На Су-34 применяется 16 видов управляемого высокоточного оружия и 19 неуправляемого. Такой номенклатуры, по словам главного конструктора машины Роллана Мартиросова, в мире на самолетах не было никогда. Су-34 может лететь вдвое дальше с тем же боезапасом, что и у Су-24, или на ту же дальность, но нести оружия в два раза больше по весу. Самолет может применять оружие одновременно по четырем наземным или надводным целям.

Но поскольку наш герой — в первую очередь бомбардировщик, подробнее остановимся именно на бомбах. На кадрах Минобороны можно увидеть, как Су-34 поражают позиции противника бомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и настоящей царь-бомбой ФАБ-3000 массой 3 тонны. Несмотря на впечатляющие размеры и вес, ФАБ-3000 легко умещается между мотогондолами, и также легко Су-34 уходит с ней в воздух. После сброса у бомбы раскрываются крылья. По законам аэродинамики бомба в полете переворачивается так, что крылья оказываются сверху, и ФАБ-3000 начинает планирование по направлению к цели. Так работает УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции, изменивший ход боевых действий.

Су-34. Источник: Минобороны РФ

«Безусловно, боеприпасы с УМПК — это новый вид, новое средство вооруженной борьбы, — отметил первый заместитель директора программ Су-34/Су-25 ОКБ Сухого ОАК. — Мне кажется, это очень удачное решение, потому что авиабомба сохраняет свое поражающее действие, свое боевое могущество, но при этом точность ее применения повышается в разы. А это значит, что нужно для поражения цели меньше бомб, меньше вылетов самолета».

При этом дальность сброса бомбы также возрастает во много раз. Соответственно, самолет минимизирует свое время нахождения в зоне противовоздушной обороны противника, и риск его поражения сокращается. Точную цифру увеличения дальности специалисты не называют, но это уже не километры, а десятки километров. А ведь это по-прежнему самые обычные бомбы, которые без модуля просто падали бы вниз.

На аэродромы УМПК приходят в сложенном виде, для каждого типа бомб − свой набор. Прямо на аэродроме инженерный состав соединяет каждый такой комплект с соответствующей ему бомбой. По словам инженера группы обслуживания авиационного вооружения, в среднем в день удается собирать от 50 до 100 модулей, в зависимости от интенсивности работы.

Бомба с УМПК. Источник: Минобороны РФ

Сегодня без УМПК бомбы уже не используются. По словам летчика, из четырех бомб, которые несет Су-34, все четыре достигают цели. Это во многом результат использования модулей.

Разработанные корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» универсальные модули планирования и коррекции наравне с дронами многие эксперты называют открытием СВО. Имея невысокую стоимость, и FPV-дроны, и бомбы с УМПК стали воистину высокоточным оружием. Существенное влияние модулей на ход боевых действий признают и зарубежные специалисты.

Где рождаются «селезни»

С началом СВО количество собираемых Су-34 в цехах Новосибирского авиазавода им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха значительно выросло. Также увеличилось и количество сотрудников, их собирающих. Как рассказал начальник цеха, для ускорения производства новые рабочие сейчас проходят обучение и достигают требуемой квалификации всего за три месяца. Изменены даже некоторые технологические процессы, что позволило без ущерба для качества теми же средствами, то есть без привлечения дополнительных человеческих ресурсов и дополнительного оборудования, увеличить пропускную способность предприятия.

Стекло фонаря кабины «тридцать четвертого» новосибирцы делают сами. Стекла поступают на участок в заготовках в листовом виде. Далее лист раскраивается с помощью шаблонов и подается на участок печей формования. В печи стекло обретает форму. Потом его обрезают и обрабатывают края. На всех этих этапах самое главное − сохранить оптические свойства изделия. Сложность заключается в толщине заготовки. Фонарь обязан выдерживать колоссальные нагрузки, и в такой ситуации добиться отсутствия искажений особенно сложно. Еще один важный фактор, влияющий на оптические свойства, − отсутствие отражений. Для этого применяется специальное антибликовое покрытие элементов самолета.

Сборка Су-34. Источник: Минобороны РФ

Еще один важный элемент — откидная часть фонаря, через которую летчик катапультируется, имеющая характерный золотистый оттенок. Это специальное тонкопленочное многофункциональное покрытие, защищающее летчиков от радиоэлектронного излучения.

В носовой части самолета располагается радар, который позволяет летчику видеть на сотни километров вперед. Но во время работы он создает опасное для здоровья экипажа облучение. Плюс идет воздействие расположенных на законцовках крыла комплексов РЭБ «Хибины». От всего этого специальное покрытие и защищает экипаж.

Какие еще средства защиты, теперь уже от действий противника, есть в арсенале Су-34? Во-первых, это комплект противорадиолокационных и противоинфракрасных пассивных помех от различных ракет с головками самонаведения. Когда комплекс «Хибины» показывает, что самолет кто-то облучает и по докладу истребителей или пункта наведения по самолету произведен пуск, выполняется отстрел помех. Во-вторых, от подобной атаки Су-34 прикрыт истребителями. Уходить от ракет противника также помогают профессиональные навыки противоракетного маневрирования.

Сердце для Су-34

Сам бомбардировщик собирают в Новосибирске, а двигатели для него выпускают в Уфе. Уфимское моторостроительное производственное объединение тоже является частью Ростеха в составе Объединенной двигателестроительной корпорации. Несложно догадаться, что если количество выпускаемых бомбардировщиков выросло кратно, то в случае с двигателями это и без того немалое число надо умножить на два, ведь на Су-34 два двигателя.

Су-34. Источник: Минобороны РФ

Для того чтобы успевать выпускать движки и для военной авиации, и для гражданской, здесь провели масштабную реконструкцию. Рассказывает начальник цеха: «Мы увеличили количество сборок вдвое, также внедрили современное технологическое оборудование. Все работы проводились без остановки производства. Мы делили цех по частям, возводили стены до самого потолка: с одной стороны строили, с другой — собирали двигатели».

Особая гордость сборочного цеха — новый российский лазерный сканер. Это пример того, как в условиях кратного увеличения производства заводчане стараются максимально сократить время любой операции. Если раньше контроль габаритных размеров двигателя после сборки мог занимать до 12 часов, сейчас, с появлением сканера, хватает 45 минут. Использование устройства также позволяет существенно сэкономить производственные площади, потому что замеры проводятся непосредственно на сборочном стенде.

«Тридцать четвертый» обновляется

Кроме бомб с началом СВО изменился и сам бомбардировщик. Начальник конструкторского отдела военной авиационной техники НАЗ им. Чкалова рассказал, что доработка Су-34 была не принципиальная, не потребовавшая большой переделки. «Прелесть нашего самолета в том, что модульность системы его бортового радиоэлектронного оборудования позволяет наращивать его боевые возможности без особых затрат, — добавил он. — Потребовалось только научить бортовой компьютер наводить эти бомбы, работать с ними — и все». В итоге обновленные бомбы различных калибров заметно потеснили весь остальной арсенал.

В цехах НАЗ не только собирают новые самолеты, но и ремонтируют те, что уже были на фронте и получили серьезные повреждения. Важная деталь: все Су-34, которые попадают в цех, проходят не только капитальный ремонт, но и модернизацию. По словам технического директора НАЗ, в результате модернизации путем доработки борта и посредством установки контейнеров радиолокационной разведки самолет получает новую функцию разведчика. Также на самолеты устанавливается новый комплекс связи, позволяющий в реальном времени получать оперативную информацию с земли.

Су-34. Источник: ОАК

Каждый самолет, выходящий с завода, не важно — новый или отремонтированный, поступает на летно-испытательную станцию (ЛИС). Первыми в воздух машину поднимают летчики-испытатели. На каждом самолете они делают минимум четыре вылета, проверяя работоспособность всех его систем. Сначала самолет проверяют заводские летчики, затем военные, которые выполняют еще три полета.

Экипажи Су-34 неизменно говорят о высокой надежности и живучести машины: в случае каких-либо неисправностей самолет способен вернуть экипаж домой. В объектив «Военной приемки» попадали самолеты с сотнями боевых вылетов, получившие серьезные повреждения и возвратившиеся на аэродром. Самолеты ОКБ Сухого, которому в этом году исполнилось 85 лет, продолжают служить на благо Родине, эффективно выполняя возложенные на них задачи, а авиаконструкторы — плодотворно работать над совершенствованием самолетов.