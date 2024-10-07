Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты, якобы созданной Украиной самостоятельно. Что реально происходит сегодня в украинской ракетной промышленности, какие разработки подобного рода вел киевский режим в последние годы – и почему применение подобной ракеты со стороны ВСУ будет указывать совершенно в другую сторону?

Заявления об успешном прохождении испытаний украинской баллистической ракеты лидер киевского режима Владимир Зеленский уже делал в конце августа этого года. И вот теперь он их повторил. Но ни тогда, ни в этот раз он не привел никаких подробностей об испытанной ракете. Однако новая ракета не может просто так появиться на пустом месте и всегда наследует какие-то прошлые разработки. Если, конечно, заявления Зеленского об "украинском происхождении" ракеты являются правдой.

Казалось бы, с ракетной традицией на Украине должно быть все в порядке. После распада Советского Союза Украина унаследовала значительные промышленные и научные ресурсы в области ракетостроения, доставшиеся ей по чистой случайности. В свое время при планировании размещения оборонных производств одно из ведущих предприятий ракетного цикла СССР, Южный машиностроительный завод, или же сокращенно "Южмаш", и одноименное конструкторское бюро "Южное" оказались в украинском Днепропетровске.

"Южмаш" и КБ "Южное" при СССР специализировались на создании больших ракет – для вывода полезных нагрузок в космос ("Зенит", "Циклон") или же баллистических ракет межконтинентальной дальности (Р-36М2 "Воевода" и РТ-23 "Молодец"). После получения Украиной независимости и в силу действия режима по контролю за ракетными вооружениями Киев сосредоточил усилия своего ракетного кластера на создании собственных оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

Однако вплоть до 2014 года работы по созданию собственного ОТРК дальностью до 500 км имели вялый характер – на фоне нормальных и даже дружественных отношений с Россией, да и с другими соседями, Украина просто не нуждалась в таком вооружении. Кроме того, наличие в украинских арсеналах доброй тысячи советских ОТРК "Точка-У" дополнительно тормозило любые работы по новому ОТРК. Зачем тратиться на новую ракету, если в действующей армии еще полно старых и достаточно мощных комплексов родом из СССР?

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[h3]От "Сапсана" к "Грому-2"

Кроме отсутствия внятной стратегии военного строительства после 1991 года украинская ракетная программа перманентно сталкивалась с рядом тормозящих ее развитие факторов. Одной из главных проблем стало финансирование. Создание эффективного ОТРК требует финансовых вложений, исчисляемых суммой от 0,5 до 1 млрд долл., которые в условиях выделения на него средств из украинского бюджета по остаточному принципу было трудно обеспечить. Международные обязательства Украины, ограничения на доступ к современным ракетным технологиям и разрушение кооперационных связей с Россией также играли свою роль в замедлении разработки.

С началом открытого противостояния с Россией в 2014 году украинское руководство пришло к выводу о необходимости модернизации и разработки собственных средств сдерживания и обороны. Одним из ключевых направлений стало создание ОТРК с баллистическими ракетами, способных наносить удары на значительные расстояния по ключевым военным и инфраструктурным целям противника. Но даже в таких условиях финансирование создания собственного ОТРК поддерживалось скудно, а ракетная отрасль Украины по-прежнему сидела на голодном пайке.

В итоге "Южмаш" и КБ "Южное" вели разработки украинского ОТРК, выкраивая денежные средства с других, более успешных программ. Именно так был доведен до макетных образцов оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан".

Наивысшей точкой создания "Сапсана" стал рабочий проект и испытания отдельных узлов. Что, однако, не помешало министерству обороны Украины показать в августе 2018-го макет комплекса на параде по случаю Дня независимости Украины, хотя реальных ракет внутри пусковой установки, судя по всему, не было и в помине. В целом же, хотя "Сапсан" однозначно не достиг стадии серийного производства, но стал важным этапом в развитии украинской ракетной программы и помог заложить основу для дальнейших разработок.

Выход из тупика был найден за рубежами Украины. Для этого "Южмаш" и КБ "Южное" несколько изменили конструкцию "Сапсана" так, чтобы комплекс стал интересен для зарубежных заказчиков – в первую очередь для стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ. В итоге проект нового ОТРК, получивший название "Гром-2", был реализован при обширном иностранном финансировании, которое обеспечила Саудовская Аравия, выделив около 70 млн долларов США на проведение конструкторских работ и испытаний.

Первые этапы испытаний "Грома-2" начались в 2017 году. С тех пор в украинских СМИ регулярно появляются сообщения об "успешных" испытаниях комплекса, которые постоянно подаются как большие достижения в области обороны. Согласно этим сообщениям, проведенные работы включали как статические испытания двигателей и систем управления, так и пуски ракет в рамках контрольных проверок. Официально они показали "высокую степень готовности системы к боевому применению" и "дали положительные результаты по дальности и точности поражения целей".

Однако многие из этих сообщений носят откровенно пропагандистский характер. Истинные результаты испытаний "Грома-2" остаются засекреченными, а информация о провалах и технических сбоях в программе явно замалчивается.

Косвенно о слабой готовности "Грома-2" свидетельствует и тот факт, что изначальный заказчик комплекса, Саудовская Аравия, так и не получила в свое распоряжение рабочий экземпляр украинского ОТРК. По сути, потратив немалые деньги лишь на обещания Киева.

Тем не менее некоторые источники утверждают, что Украина провела несколько испытательных пусков "Грома-2" в боевых условиях, которые показали, что система якобы способна поражать цели на дальности до 500 км. Однако существует множество вопросов относительно точности этих заявлений – фактически приписываемые "Грому" эпизоды боевого применения могут быть сопряжены с использованием американского ОТРК ATACMS или же противокорабельных ракет Harpoon Block II+ ER и SLAM-ER.

Сегодня Украина с трудом может обеспечить создание по-настоящему эффективной и надежной ракетной системы, а тем более – развернуть ее массовое производство. Вопрос производства вообще является для "Грома-2" центральным: все производственные площадки "Южмаша" в Днепропетровске и Павлограде уже неоднократно подвергались ударам российских ВКС и вряд ли находятся в полностью работоспособном состоянии.

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[h3]Атака под "ложным" флагом?

Киев крайне ограниченно использует остатки собственной военной промышленности, получая в готовом виде такие сложные военные системы, как комплексы ПВО, ударные беспилотники и БЭКи и, что наиболее тревожно, баллистические ракеты малой и средней дальности. Украина сегодня – это полигон для испытаний западных образцов оружия и удобный механизм для их применения против России.

История мучений вокруг создания "Сапсана" и "Грома-2" – лишнее подтверждение того, что Украина сейчас не способна самостоятельно разрабатывать и производить такие сложные военные системы, как современные баллистические ракеты, а тем более интегрировать их в серийный ударный ОТРК. Поэтому любая атака подобного рода на российскую территорию неизбежно вызовет вопросы о происхождении этих ракет и об участии западных государств в их поставках и применении.

В этом контексте крайне высока вероятность того, что Украина может прибегнуть к тактике "ложного флага". Эта тактика давно известна: государство, стремясь скрыть свою истинную роль в агрессивных актах, маскирует свою атаку под действия другой стороны. В данном случае речь идет о том, что Украина может использовать западные ракеты, но прикрывать их украинской символикой или же выдавать их за собственные разработки, якобы созданные в кратчайшие сроки.

Зачем западным странам и Киеву идти на такой шаг? Ответ очевиден: чтобы избежать прямого обвинения со стороны России в применении западного оружия для глубокого удара по общепризнанной территории Российской Федерации и для того, чтобы не подвергать западных союзников и покровителей Украины однозначной опасности ответного российского удара. Мол, это "инициатива и оружие Киева", а не западная баллистическая ракета с наспех счищенными серийными номерами и нанесенным под трафарет тризубом.

Трудно представить, что такие возможные шаги Киева будут предприняты без ведома западных кураторов. США и их союзники, играя в свою опасную геополитическую игру, уже не раз закрывали глаза на провокации Киева, а часто и прямо их поддерживали.

Сегодня западные медиа и пропагандистская машина будут готовы к тому, чтобы прикрывать любые возможные атаки Украины под ложным флагом. В случае новой провокации, удара такой ракеты по территории России эти силы наверняка заявят о том, что "Киев имеет право на защиту". Западные эксперты вряд ли станут признавать участие своих стран в подготовке подобных акций, а любая попытка России указать на это будет представлена как "дезинформация" или "российская пропаганда".

Однако подобная тактика, если она будет реализована, в долгосрочной перспективе обернется против самих организаторов. Россия никогда не оставит подобные агрессивные акты без ответа. И если попытки скрыть факт применения западных ракет могут временно создать ложное ощущение победы у киевских властей, то итогом этого станет лишь эскалация конфликта и новые жертвы.

Алексей Анпилогов