Какова подоплека обвинений Запада в том, что Иран вооружает Россию? (Al-Ahed News, Ливан)

Al-Ahed News: ложь об иранских ракетах у России — спланированная кампания США

Вашингтон проводит заранее спланированную кампанию против Тегерана, пишет Al-Ahed News. Так, Белый дом обвиняет Иран в поставке ракет в Россию. Эти обвинения продиктованы политическими целями. В Иране назвали подобные заявления отвратительной пропагандой.

Хайан Ниоф (حيان نيوف)

В последние недели Соединенные Штаты развернули интенсивную политическую кампанию против Ирана. Высокопоставленные представители администрации Байдена обвинили Исламскую Республику в поставках баллистических ракет России.

Вашингтон уже не в первый раз обвиняет Тегеран в поставках оружия Москве. Он и раньше выдвигал подобные обвинения, утверждая, что Иран якобы снабжал Россию беспилотниками и отправлял экспертов для обучения российских военных работе с ними. Но примечательно тут другое. В отличие от предыдущих, эту кампанию Вашингтон сам начал и возглавил. В прошлые разы он поручал эту грязную работенку своему союзнику, Украине, а сам лишь ограничивался предупреждениями.

Белый дом начал скоординированную и заранее спланированную кампанию, обвинив Тегеран поставках баллистических ракет малой дальности России. Далее в игру вступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, выступивший с угрозами введения санкций против Тегерана. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что Вашингтон располагает разведывательными данными, свидетельствующими о том, что иранские ракеты якобы прибыли в Россию.

Эта информация была передана многим странам Евросоюза, которые присоединились к обвинительной кампании Соединенных Штатов. Далее Блинкен отправился в европейское турне, начавшееся с визита в Соединенное Королевство, которое совпало с введением Штатами и рядом европейских стран (Великобританией, Францией и Германией) новых санкций против Ирана.

Позиция Тегерана:

Иран категорически отверг обвинения США в поставках вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани назвал эти обвинения "отвратительной пропагандой" и заявил, что те, кто обвиняет Тегеран, сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон и играют важную роль в дестабилизации, имея в виду неограниченную военную поддержку Киева со стороны Запада. Тегеран настаивает на том, что эти обвинения являются безосновательными и политически мотивированными.

В прошлом Иран направлял Украине запрос на предоставление доказательств того, что в зоне конфликта применялись беспилотники его производства. Но запрос остался без ответа. Киев не смог предоставить доказательства в подтверждение своих обвинений.

Какова подоплека и цели обвинений со стороны Соединенных Штатов и Запада?

Прежде всего, нужно отметить, что именно политические, а не военные круги в Вашингтоне и западных столицах, были теми, кто начали и продвигали эту антииранскую кампанию. Очевидно, что была проведена заблаговременная и скоординированная подготовка к введению санкций против Тегерана. Это явное свидетельство того, что обвинения продиктованы политическими целями, которые преследуют Вашингтон и Запад, и вот наиболее важные из них:

Первая: Вашингтон хотел пресечь любой диалог или сближение между Европой и новым правительством Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом, который заявил, что его страна считает важным наладить диалог и развить многогранное сотрудничество с европейскими странами.

Вторая: Вашингтон стремится любыми способами не дать снять с Ирана ряд санкций в рамках того, что может быть достигнуто с помощью политики открытости и диалога, проводимой новым иранским президентом и его правительством на всех региональных и глобальных направлениях.

Третья: Вашингтон стремится "перетасовать карты" на Ближнем Востоке и в Европе, чтобы предотвратить любое сближение между Ираном и соседними странами, а также между Россией и ближневосточными государствами. Он хочет выставить российско-иранский военный альянс как серьезную угрозу, которой страны региона должны противостоять, объединившись в ось, возглавляемую Вашингтоном и Тель-Авивом.

Четвертая: Вашингтон считает, что "перетасовка карт" и альянсов на Ближнем Востоке помешает сближению Ирана с рядом региональных игроков, включая Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Пакистан, страны Средней и Южной Азии, государства Персидского залива.

Пятая: Вашингтон хочет вбить клин между Россией и странами залива. Он предлагает создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке против "ирано-российской угрозы", чтобы заставить страны залива отказаться от сближения с Москвой, и пресечь их стремление проводить более самостоятельную политику, без оглядки на Соединенные Штаты.

Шестая: Вашингтон хочет скрыть неограниченную и открытую поддержку, которую он оказывает Израилю в его геноцидной войне против палестинского населения в секторе Газе и на Западном берегу.

Седьмая: администрация Байдена хочет [этими обвинениями] создать оправдание для продолжения финансовой и военной поддержки Украины, поскольку этот вопрос является одним из ключевых факторов, влияющих на президентскую гонку в США.

Восьмая: Запад, в частности Вашингтон, стремится отвлечь внимание от поставок Украине дальнобойного оружия, способного наносить удары вглубь территории России.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что Вашингтон продемонстрировал всему миру свое гнилое нутро и истинные цели в ходе этой лживой пропагандистской кампании. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что "военное сотрудничество между Ираном и Россией представляет угрозу для Европы и Ближнего Востока". Что это, если не откровенное признание Вашингтона?