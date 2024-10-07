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Военное обозрение

Британский политолог: В следующем году Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление

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Источник изображения: topwar.ru

Британский политолог и обозреватель издания Times Марк Галеотти считает, что в 2025 году Украина будет в состоянии начать новое крупномасштабное контрнаступление против России.

По словам политолога, для этого у Киева будет новая западная техника, поставки которой продолжаются, и новые бригады, которые удастся к тому времени сформировать.

Кроме того, перед новым контрнаступлением, по мнению Галеотти, Киев, очевидно, может получить и разрешение Запада, и в особенности Вашингтона, на использование их оружия для ударов вглубь России. Речь идет прежде всего об американских ракетах большей дальности ATACMS и британских Storm Shadow.

Обозреватель издания Times также прогнозирует, что увеличение возможностей Украины в следующем году будет сопровождаться сложностями, с которыми якобы столкнется Россия. В частности, Москва будет ощущать нехватку вооружений и личного состава, а также экономические сложности из-за нехватки рабочих рук, считает Галеотти.

Понимая всё это, российский президент Владимир Путин будет искать варианты «навязать какой-то мир на своих условиях», отмечает британский политолог, забывая, в каком положении сейчас находится Украина и что до следующего года ей ещё надо дотянуть.

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