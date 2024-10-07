Die Welt: члены НАТО наращивают военный потенциал для "обороны от России"

Марк Рютте назвал свои задачи на посту генсека НАТО, пишет Die Welt. Это поддержка Украины и оборона от России. С этой целью руководство альянса приняло решение наращивать военный потенциал. "Зачем, разве НАТО что-то угрожает?" — поинтересовались немцы.

Как следует из неопубликованных планов НАТО (документ имеется в распоряжении у редакции), союзников, включая Германию, обязывают предоставить значительно больше войск и вооружений для обороны против России. Также предполагается принять меры и в области противовоздушной обороны, что потребует "значительных" финансовых ресурсов.

Во вторник в Брюсселе состоялась передача полномочий от норвежца Йенса Столтенберга голландцу Марку Рютте. Новый генеральный секретарь альянса назвал две главные задачи на период своего пребывания в должности. Помимо оказания дальнейшей поддержки Украине, Рютте заявил, что приоритетом станет и оборона НАТО от России. И то, и другое потребует больших затрат, поэтому самым важным тезисом его выступления стали слова: "нет оправданий" той ситуации, когда в покупку вооружений не инвестируется еще больше средств.

С 2022 года НАТО считает Россию самой значительной и непосредственной угрозой безопасности для стран-членов альянса. В 2023 году было единогласно принято политическое решение о том, что НАТО должна иметь готовность, желание и возможность защищать каждый сантиметр союзной территории. Весной 2024 года союзники, наконец, получили "весь минимально достаточный потенциал", критически необходимый для достижения этой цели. Об этом свидетельствуют конфиденциальные документы Министерства обороны, которые имеются в распоряжении редакции. В них также упоминается, насколько, по мнению командования альянса, необходимо увеличить военный потенциал.

"Минимальные требования к [военным] возможностям", сформулированные двумя высокопоставленными военными командирами альянса — американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье, — содержат ряд дополнительных требований к странам-участницам. Если в 2021 году считалось, что НАТО хватит 82 боевых бригад, то в будущем эта цифра должна возрасти до 131. Это означает увеличение на 49 единиц, численность каждой из которых в бундесвере составляет порядка пяти тысяч солдат. Для руководства и поддержки этих войск количество "боевых корпусов" должно увеличиться с шести до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38.

Также необходимо принять меры по оснащению, в частности, средствами ПВО, боеприпасами, дальнобойным высокоточным оружием, обеспечить логистику и транспорт. Количество наземных подразделений ПВО должно возрасти с 293 до 1467, то есть на 1174 единицы, причем речь идет также о таких системах вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, и средствах защиты ближнего и дальнего боя. Должно возрасти и количество вертолетных подразделений — с 90 до 104.

Это общие "рамочные" требования для 32 стран-членов НАТО. До встречи министров обороны альянса в октябре 2025 года "минимальные требования" будут распределены между союзниками как обязательные целевые показатели наращивания потенциала. Как следует из документа Министерства обороны, "количество выделяемых средств зависит от относительного "богатства" и численности населения страны-союзника". В последний раз Германии было выделено "около 9,28% от общего количества сил и средств". Соответственно, по замыслу Бориса Писториуса (СДПГ), бундесверу придется предоставить "пять-шесть дополнительных боевых бригад", а также штат "дополнительного боевого корпуса" и одно вертолетное подразделение. Сейчас в бундесвере насчитывается восемь бригад, девятая находится в стадии формирования, а десятую планируется создать к 2031 году.

"Достижение целей НАТО по наращиванию потенциала как государственный приоритет"

Даже эти подразделения уже испытывают недостаток в финансировании, комплектации и оснащении. Согласно документу, для достижения планируемых новых целей по наращиванию потенциала требуется "значительное дополнительное финансирование". Хотя текущий горизонт планирования НАТО приходится на период с 2031 года и далее, командование альянса призвало "как можно быстрее начать закупки, необходимые для накопления наиболее остро необходимых сил и средств". Прогнозируется, что реализация целей НАТО "вероятно, потребует от союзников инвестировать в оборону значительно больше 2% ВВП".

Отказ от планов нежелателен, поскольку он может "повредить принятию процесса" и "саботировать доверие ко всему альянсу и, прежде всего, к его стратегическому командованию". В любом случае, ведущиеся в настоящий момент переговоры призваны прежде всего обеспечить прозрачность и взаимный обмен информацией, а распределение задач в конечном итоге будет происходить по принципу "сверху вниз". В ответ на запрос Министерство обороны заявило, что правительство ФРГ относит "достижение целей НАТО по наращиванию потенциала к числу национальных приоритетов" и будет "специально учитывать значительную потребность бундесвера в догоняющем развитии".

Комментарии читателей

Fabian F.

Зачем, разве НАТО что-то угрожает? Запомните: Украина — это не НАТО. Вмешиваясь во внешние конфликты, всегда есть риск стать их участником. Можно просто придерживаться договоров и заниматься обороной территории альянса, и всё. Конечно, для этого понадобится эффективное вооружение, но тогда бы на него нашлись и деньги, которые сейчас просто выкидываются на ветер.

Daniel H.

Без собственного производства стали, без эффективного машиностроения/ электротехнической промышленности и без умных инженеров с надежными источниками энергии и инфраструктурой это вряд ли осуществимо. Да и кто должен будет применять это оружие? Активисты Fridays for Future, зумеры или пенсионеры, как в последние месяцы войны? Отличная игра с цифрами. "Иваны" и китайцы, наверное, уже катаются по полу от смеха.

Sebastian D.

К сожалению, вынуждены отказаться. Мы и так уже инвестируем в соцпособия, нелегальную миграцию, возобновляемые источники энергии и бюрократию. Невозможно представить, чтобы в этой стране пошли на сокращения по какому-либо из этих вопросов.

Sebastian A.

Мы знаем, что Германии потребуется 100 лет, чтобы вновь привести бундесвер в боеспособное состояние. Сейчас у нас не получается даже в полном объеме направлять поставки на Украину, а оборонный бюджет еще долго не удастся довести до целевого показателя в 2% ВВП. Все, кто полагается на Германию, брошены на произвол судьбы. Горько, но так оно и есть.

Margarete H.

Чего могут добиться хорошо вооруженные бригады, можно каждый день увидеть на примере ситуации на Украине. Погибшие, раненые — миллиарды на ветер; приходится уступать территорию противнику, с которым можно было бы достигнуть больших успехов на переговорах. Нет, герр Рютте, у вашего плана только один победитель — ВПК.

Wirschaffendas

Да-да, обороняющаяся НАТО.

Karl-Heinz S.

Кого НАТО захочет запугать или атаковать следующим после Ирака, Сирии, Ливии и Сербии, чтобы избавиться от системного соперника?

Erwin P.

Переворот на Украине стал для США ключевым способом ослабить Россию и Европу, усилить собственные позиции на европейском континенте и способствовать росту оружейной и энергетической индустрии.

Автор: Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt).