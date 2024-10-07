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РИА Новости

Мишустин рассказал о вкладе электронной промышленности в обороноспособность

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Мишустин: электронная промышленность вносит весомый вклад в укрепление обороны

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Сегодня стратегически значимая сфера объединяет сотни предприятий, исследовательские институты, конструкторские бюро, опытные заводы и более 300 тысяч квалифицированных специалистов, учёных и инженеров. Вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Играет ключевую роль в решении поставленных Президентом задач по достижению технологического суверенитета, повышению благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что правительство уделяет электронной промышленности приоритетное внимание. Он подчеркнул, что ведётся работа в рамках Стратегии развития электронной промышленности, совершенствуются механизмы и инструменты государственной поддержки, а также расширяется сотрудничество с экспертным сообществом и отраслевыми институтами, что помогает реализовывать крупные инвестиционные проекты, в том числе по созданию собственных решений.

"Предстоит ещё многое сделать, чтобы вывести отечественную электронику на новый уровень компетенций и технологических возможностей, нарастить научный и кадровый потенциал, необходимые производственные мощности. Уверен, что ваш высокий профессионализм, преданность делу и накопленные знания станут залогом будущих успехов, выполнения намеченных планов. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил премьер-министр.

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Россия
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