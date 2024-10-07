В Казахстане завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило о завершении командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" в Казахстане.

"Военнослужащие Центрального военного округа в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности, оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали местное население, блокировали и захватывали условных террористов", - сообщается на сайте ведомства в воскресенье.

Согласно пресс-релизу, учение завершилось совместной миротворческой операцией, цель которой заключалась в стабилизации обстановки в районах потенциальных конфликтов и обеспечении условий для их справедливого и мирного урегулирования.

"Военнослужащие Центрального военного округа в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности, оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали местное население, блокировали и захватывали условных террористов", - уточнили в Минобороны.

"По окончанию розыгрыша практических действий на полигоне прошла торжественная церемония закрытия учения. Временно-исполняющий обязанности Командующего войсками Центрального военного округа (генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков - ИФ) наградил наиболее отличившихся военнослужащих", - говорится в сообщении.