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Военное обозрение

«Это позор»: Нетаньяху раскритиковал Макрона за отказ поставлять Израилю оружие

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Источник изображения: topwar.ru

В Израиле крайне болезненно восприняли заявления французского президента Макрона о том, что Франция перестанет поставлять оружие и боеприпасы для израильской армии. По словам Макрона, «в ближневосточном конфликта нужно искать путь диалога, а не войны». Судя по риторике и действиям Макрона, такой путь в украинском конфликте искать не нужно, ведь Франция продолжает поставки вооружения и военной техники киевскому режиму.

Биньямин Нетаньяху, комментируя заявление президента Франции, заявил, что «Израиль противостоит варварству Ирану, и именно поэтому цивилизованные страны должны быть твёрдо на стороне Израиля».

Нетаньяху:

Но президент Франции Макрон и главы некоторых других государств призывают к введению эмбарго на поставки оружия и боеприпасов Израилю. Это настоящий позор для них.

Израильский премьер указал на то, что «Иран вооружает «Хизбаллу», ХАМАС, йеменских хуситов и другие прокси»:

Они создают единую террористическую ось в регионе. А страны, которые якобы против террора выступают, призывают отказать Израилю в оружии в такой момент. Какой позор!

Далее Нетаньяху заявил, что Израиль всё равно добьётся победы – «будет она при поддержке иностранных государств или нет»:

Но позор с себя они уже не смоют после нашей победы.

Напомним, что завтра исполняется ровно год со дня атаки ХАМАС на Израиль, которую, если верить официальным данным, «прозевали» и спецслужбы, и военные Израиля. Ряд экспертов же предполагает, что военно-политическое руководство Израиля об атаке было проинформировано, но специально ничего не предпринимало для её недопущения, чтобы потом развязать себе руки для ведения войны против своих соседей.

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Страны
Израиль
Иран
Франция
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