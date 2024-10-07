Войти
Известия.ru

В Казахстане завершилось учение ОДКБ «Нерушимое братство – 2024»

206
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов

В Казахстане на учебном полигоне «Берег» завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2024». Об этом 6 октября сообщило Министерство обороны России.


В ведомстве отметили, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности, оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали местное население, блокировали и захватывали условных террористов.

Сообщается, что на полигоне прошла торжественная церемония закрытия учения, во время которой временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО наградил наиболее отличившихся участников учения медалями, грамотами и ценными подарками.

В завершение воинские национальные контингенты стран в едином строю под музыку военного оркестра прошли торжественным маршем. Также состоялись пролет авиации и проезд военной и специальной техники.

«Коллективные миротворческие силы ОДКБ успешно выполняли поставленные перед ними многоплановые и многосторонние задачи, в ходе учения отработаны вопросы подготовки проведения миротворческий операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. <...>Участники учения показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении боевых задач», — отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Всего на учения были привлечены более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и С-295, беспилотная авиация. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й российской военной базы ЦВО: горные, мотострелковые подразделения, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 4 октября, в Минобороны РФ рассказали о проведении учений ОДКБ в Казахстане. Согласно замыслу эпизода учения, сводный отряд национальной гвардии Республики Казахстан, милиции Кыргызской Республики и Республики Таджикистан вытеснили группу условных террористов из населенного пункта.


2 октября заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал «Известиям», что такие учения, как «Нерушимое братство – 2024», влияют на укрепление политических отношений между странами ОДКБ.

До этого, 6 сентября, в Казахстане прошло заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, коллегия спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана «стала эффективным форматом взаимодействия».

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Ил-76
Ми-17
Ми-35
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
ОДКБ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:48
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"