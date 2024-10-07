В Казахстане завершилось учение ОДКБ «Нерушимое братство – 2024»

В Казахстане на учебном полигоне «Берег» завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2024». Об этом 6 октября сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности, оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали местное население, блокировали и захватывали условных террористов.

Сообщается, что на полигоне прошла торжественная церемония закрытия учения, во время которой временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО наградил наиболее отличившихся участников учения медалями, грамотами и ценными подарками.

В завершение воинские национальные контингенты стран в едином строю под музыку военного оркестра прошли торжественным маршем. Также состоялись пролет авиации и проезд военной и специальной техники.

«Коллективные миротворческие силы ОДКБ успешно выполняли поставленные перед ними многоплановые и многосторонние задачи, в ходе учения отработаны вопросы подготовки проведения миротворческий операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. <...>Участники учения показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении боевых задач», — отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Всего на учения были привлечены более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и С-295, беспилотная авиация. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й российской военной базы ЦВО: горные, мотострелковые подразделения, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 4 октября, в Минобороны РФ рассказали о проведении учений ОДКБ в Казахстане. Согласно замыслу эпизода учения, сводный отряд национальной гвардии Республики Казахстан, милиции Кыргызской Республики и Республики Таджикистан вытеснили группу условных террористов из населенного пункта.

2 октября заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал «Известиям», что такие учения, как «Нерушимое братство – 2024», влияют на укрепление политических отношений между странами ОДКБ.

До этого, 6 сентября, в Казахстане прошло заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, коллегия спасательных ведомств России, Белоруссии и Казахстана «стала эффективным форматом взаимодействия».

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.