Войти
Военное обозрение

Появились фотографии американской техники, охраняющей склады на польской базе Повидз

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Один из западных военных блоггеров опубликовал фотографии, на которых видно большое скопление американской техники в аэропорту Повидз в Польше. Аэропорт расположен рядом с недавно введенными в эксплуатацию складами армии США. Складской комплекс в Повидзе имеет площадь более 60 000 квадратных метров. м2 и вместит до нескольких тысяч единиц тяжелой военной техники. Благодаря этой инвестиции американские солдаты, дислоцированные в Польше, в случае возникновения чрезвычайной ситуации получат снаряжение всего за несколько дней.

На опубликованных фотографиях видны самолеты и вертолеты, предназначенные для «охраны» складов. Количество техники большое, можно увидеть 12 F-22 «Рапторы», 2 КС-135, 2 Е-3 Sentry и значительное количество вертолетов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник этих фотографий не указан, но они показывают, что в инфраструктуру базы были внесены некоторые изменения, позволяющие использовать американское оборудование.

Источник изображения: topwar.ru

Недавно был сдан в эксплуатацию складской комплекс АПС-2 в самой Польше. США также передали первую партию танков, примерно 100 штук. В конечном итоге на складах будет находиться оборудование для всей бронетанковой бригады, а также машины поддержки, артиллерия и боеприпасы.

Массовое скопление бронетехники и самолетов в одном месте вызывает недоумение, но армия США, похоже, уверена, что сможет защитить свою технику от нападения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-22
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:48
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"