Появились фотографии американской техники, охраняющей склады на польской базе Повидз

Источник изображения: topwar.ru

Один из западных военных блоггеров опубликовал фотографии, на которых видно большое скопление американской техники в аэропорту Повидз в Польше. Аэропорт расположен рядом с недавно введенными в эксплуатацию складами армии США. Складской комплекс в Повидзе имеет площадь более 60 000 квадратных метров. м2 и вместит до нескольких тысяч единиц тяжелой военной техники. Благодаря этой инвестиции американские солдаты, дислоцированные в Польше, в случае возникновения чрезвычайной ситуации получат снаряжение всего за несколько дней.

На опубликованных фотографиях видны самолеты и вертолеты, предназначенные для «охраны» складов. Количество техники большое, можно увидеть 12 F-22 «Рапторы», 2 КС-135, 2 Е-3 Sentry и значительное количество вертолетов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник этих фотографий не указан, но они показывают, что в инфраструктуру базы были внесены некоторые изменения, позволяющие использовать американское оборудование.

Источник изображения: topwar.ru

Недавно был сдан в эксплуатацию складской комплекс АПС-2 в самой Польше. США также передали первую партию танков, примерно 100 штук. В конечном итоге на складах будет находиться оборудование для всей бронетанковой бригады, а также машины поддержки, артиллерия и боеприпасы.

Массовое скопление бронетехники и самолетов в одном месте вызывает недоумение, но армия США, похоже, уверена, что сможет защитить свою технику от нападения.