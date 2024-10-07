Семь самых выдающихся особенностей Су-57: от шести радаров до лазерной защиты (Military Watch Magazine)

Среди проектов пятого поколения Су-57 выделяется по ряду причин, пишет MWM. Он объединяет в себе технологии и возможности, которых лишены его зарубежные конкуренты. Многие из функций истребителя не имеют себе равных. По сути, это новый тип самолета.

Поступивший на вооружение в декабре 2020 года российский истребитель нового поколения Су-57 еще не действует в масштабе эскадрильи, но ожидается, что к концу текущей государственной программы вооружений в 2027 году в строю будут находиться три полных единицы. Наследник программы МиГ-1.42, отмененной с распадом Советского Союза, Су-57 представляет собой тяжелый самолет-невидимку и задумывался как основа российского флота и, вероятно, флота ключевых военных партнеров, таких как Алжир и Вьетнам. Истребителей постчетвертого поколения в мире всего три: помимо Су-57, это еще китайский J-20 и американский F-35. Но если иностранные разработки в основном ориентированы либо на воздушные бои, либо авианалеты, то российский истребитель кажется более сбалансированным и не имеет ярко выраженной специализации.

Среди проектов пятого поколения он выделяется по ряду причин: он объединяет в себе технологии и возможности, которых лишены его зарубежные конкуренты. По сути, это другой тип самолета. Однако из-за задержек выполнения программы этому самолету в будущем придется конкурировать не только с F-35, но и мириться с господством американских и китайских истребителей шестого поколения, которые разрабатываются в настоящее время. Поэтому испытывается всё больше технологий шестого поколения с прицелом на дальнейшую их интеграцию в планер Су-57. Хотя они еще не реализованы, многие из уже имеющихся функций истребителя можно назвать поистине выдающимися, поскольку они не имеют себе равных. Ниже рассмотрены семь наиболее примечательных.

Шесть радаров

Большинство истребителей, включая всех конкурентов пятого поколения, имеют всего один радар. В планер же Су-57 их встроено шесть — это может обеспечить значительное преимущество в ситуационной осведомленности. Впервые несколько радаров было использовано на его предшественнике Су-35 поколения 4++, который поступил на вооружение в 2014 году. Он, наряду с пассивной РЛС с электронным сканированием "Ирбис-Э" в носовой части, получил два радара L-диапазона с АФАР в основаниях крыльев. Это даёт ему превосходные возможности радиоэлектронной борьбы и лучшего обнаружения целей-невидимок. Ну а шесть радаров Су-57 позволяют не только отслеживать 60 целей одновременно (непревзойденный уровень!), но и работать в разных диапазонах волн – это оптимизирует его для радиоэлектронной борьбы и обнаружения малозаметных целей на дальних дистанциях. Радары распределены по всему корпусу, что позволяет обнаруживать цели сзади и сбоку. Это дальнейшее развитие Су-35 с упором на широкий угол обнаружения. Хотя с 2010-х годов истребители все больше полагаются на обмен данными со вспомогательными средствами, а способность России обеспечить самолеты современными сетецентрическими средствами на уровне китайских или американских остается под вопросом, собственные датчики истребителей по-прежнему играют стержневую роль в бою. Поэтому сенсорный комплекс наверняка обеспечит Су-57 мощное преимущество перед соперниками.

Управляемые ракеты с АФАР

Основное вооружение Су-57 класса "воздух – воздух" составляет К-77М. Это преемник Р-77, которыми в настоящее время оснащаются российские истребители четвертого поколения. Ракета обладает значительно увеличенной дальностью полета в 200 км и усеченным оперением для запуска из внутренних отсеков, а ее носовая головка самонаведения использует радар с АФАР: аналогов в мире немного. К-77М рассчитана на поражение малоразмерных и маневренных целей с помощью установленной в носовой части системы наведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Российское агентство RT сообщает об этом так: "Система АФАР состоит из конусообразных ячеек, которые находятся под прозрачным для радиоволн колпаком в носовой части ракеты. Каждая ячейка получает часть сигнала, а после цифровой обработки информация от каждой из них складывается в единую мозаику. Это позволяет К-77М мгновенно реагировать на резкие повороты цели, из-за чего перехват становится неизбежным". Это не дает истребителям уходить из поля зрения ракет и обеспечивает Су-57, пожалуй, наибольшую гарантированную дальность поражения. Прежде российские ВВС сокращали расходы и старались не оснащать новейшие истребители современными ракетами "воздух – воздух" (те же Су-35 нередко несут старые ракеты Р-27 без активного радиолокационного наведения). Но К-77М – единственная ракета "воздух – воздух" большой дальности, которая помещается во внутренних отсеках Су-57. Это не оставляет иного выбора, кроме как закупить достаточное их количество: как минимум для оснащения всех Су-57.

Огромная дальность и сверхзвуковая крейсерская скорость

Его предшественник, Су-27, превосходил по дальности полета истребители западных ВВС и другие советские истребители, а разработанный одновременно с ним перехватчик МиГ-31 первым получил возможность длительного сверхзвукового полета на крейсерской скорости. Су-57 тоже превосходит соперников по дальности полета. Способность истребителя летать на "сверхзвуке" без использования форсажа со скоростью выше 2 Мах обеспечивает ему самую большую сверхзвуковую дальность в мире – свыше 1 500 км. Упор на дальность делается после окончания холодной войны, когда численность ВВС России резко сократилась, – это позволяет оставшимся подразделениям прикрывать обширное воздушное пространство страны. Потеря военных баз за границей, в том числе в Восточной Европе и во Вьетнаме, сделала дальность еще важнее. Благодаря ей российские истребители могут демонстрировать силу с баз на территории страны.

Это особенно актуально, учитывая ограниченные возможности ВВС по дозаправке в воздухе. Огромная дальность действия Су-57 позволяет истребителям поражать цели не только в Европе, но и далеко в Атлантике с авиабаз на западе России или с более удаленных баз, которые могут быть лучше защищены от возможных атак Запада. Это позволяет истребителям прикрывать бóльшую часть Тихоокеанского театра и оказывать поддержку Тихоокеанскому флоту: в пределах досягаемости оказываются Япония, Тайвань и Корея. В отсутствии у России авианосного флота этот параметр становится еще важнее. Ожидается, что дальность высоко оценят потенциальные экспортные клиенты, в частности Алжир и Индия, у которых тоже имеется обширная сухопутная территория и морские владения.

Лазерная защита

Одна из новых особенностей Су-57, которой уделяется относительно мало внимания, – это система управляемого инфракрасного противодействия. В ней используются турели, способные стрелять лазерными лучами, "ослепляя" приближающиеся ракеты после обнаружения. Турели — уникальная особенность Су-57 — устанавливаются как сзади за кабиной истребителя, так и снизу под ней. Российские вооруженные силы ранее использовали аналогичную, хотя и менее компактную систему на крупных вертолетах. Лазерные лучи особенно полезны против ракет с инфракрасным наведением. Это позволяет Су-57 эффективнее противостоять атакам накоротке вражеских истребителей, вооруженных такими ракетами, как американская AIM-9X и британская AIM-132. Переносные зенитно-ракетные комплексы, которые широко используются против ВВС России на Украине и в Сирии, также используют инфракрасное наведение. Поэтому лазерная защита позволит Су-57 оказывать непосредственную поддержку с воздуха гораздо эффективнее других российских самолетов, дополняя малозаметность истребителя, его уменьшенное поперечное сечение радара и низкую инфракрасную сигнатуру.

Непревзойденная маневренность

Российские самолеты лидируют в мире по маневренности со значительным отрывом с 1982 года, когда на вооружение поступил средний истребитель МиГ-29. Три года спустя за ним последовал более тяжелый Су-27. Развивая этот успех, истребители Су-27М и Су-37, разработанные в 1990-х на базе Су-27, получили чрезвычайную маневренность за счет двигателей с регулируемым вектором тяги, хотя ни один из них не был запущен в серийное производство из-за нехватки средств. Су-30МКИ, разработанный для Индии и поступивший на вооружение в 2002 году, стал первым серийным истребителем с двигателями с управляемым вектором тяги. Двенадцать лет спустя появился Су-35, который имел еще бóльшую тягу за счет силовых установок АЛ-41, а также трехмерного вектора. Су-35 стал дальнейшим развитием Су-27 и вобрал в себя достижения отмененных Су-37 и Су-27М. Су-57 пошел еще дальше и имеет не только гораздо лучшее соотношение тяги к весу благодаря мощности двигателей "Сатурн-30", но и более маневренный планер за счет конструктивных особенностей. Это позволяет самолету лучше уклоняться от ракетных атак на высокой скорости и занимать оптимальную позицию в воздушном бою на низкой скорости. В сочетании с дополнительной способностью ослеплять ракеты с тепловым наведением на близких дистанциях это делает Су-57 особенно опасным в бою без использования ракет для поражения целей за пределами видимости.

Может использоваться на необорудованных ВПП

Начиная 1980-х годов, российские истребители развивают способность действовать с минимальным обслуживанием и с очень малоподготовленных и импровизированных аэродромов. Пожалуй, наилучшим образом это воплотилось в истребителях МиГ-29 и Як-41, которые могли взлетать с неподготовленных взлетно-посадочных полос, в отличие от других истребителей, особенно западных. Су-57 значительно улучшил взлетно-посадочные характеристики своих предшественников и способен взлетать с минимальным разбегом. Потенциально он даже подходит (с минимальной адаптацией) для морского базирования. В частности, истребитель использует грязеотражатели, усиленное шасси и большие шины и разрабатывался для развертывания с неподготовленных аэродромов, которые едва ли смогут использовать даже более легкие западные истребители. Это особенно полезно, поскольку ожидается, что способность крупных держав поражать авиабазы противника масштабными ударами со временем будет лишь расти. Яркий тому пример – разработка в США гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которая подвергнет российские аэродромы серьезной опасности на начальных этапах войны.

Гиперзвуковые баллистические ракеты

После принятия на вооружение в конце 2017 года баллистической ракеты Х-47М2 со скоростью 10 Мах ближе к концу 2018 года было объявлено о разработке ее миниатюрного варианта для интеграции с Су-57. Таким образом он станет единственным истребителем в мире, способным наносить удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами. Ракета считается идеальной для противокорабельных задач и высокоточных ударов по командным центрам, логистическим узлам, аэродромам и другим важным целям в глубоком тылу врага. Из-за высокой маневренности, точности и скорости она чрезвычайно сложна для перехвата и может нейтрализовать большинство военных кораблей одним точным попаданием благодаря кинетической энергии при ударе. Сохранит ли миниатюрная версия дальность поражения в 2 000 км и сможет ли она нести ядерные боеголовки, остается неясным.

Высокая дальность и малозаметность Су-57 в сочетании с таким оружием могут сделать его ударной платформой, практически лишенной аналогов. Интеграция ракеты в истребитель – попытка извлечь выгоду из ключевой области российского технологического лидерства — гиперзвукового оружия. Это даст повышение возможностей самолета и частичную компенсацию его недостатков в других областях (в частности, малозаметности).

С учетом того, что Су-57 как фронтовой истребитель предназначен для широкого развертывания, а к концу 2030-х годов ожидается ввод в строй свыше 200 единиц, его способность наносить удары баллистическими ракетами особенно тревожит потенциальных противников. Всего одна эскадрилья, оборудованная для ударных миссий, может нанести значительный ущерб. Если ракета пойдет на экспорт, вероятно, она значительно повысит привлекательность Су-57, а ее противокорабельные возможности могут вызвать повышенный интерес со стороны ВМФ России, который в настоящее время использует истребители Су-24 и Су-30СМ для нанесения ударов с моря.