Корабль ВМФ России принял участие в военно-морском фестивале в ЮАР

"Неустрашимый" прибыл в страну со средним морским танкером "Академик Пашин" из Индийского океана

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота принял участие в фестивале ВМС Южно-Африканской Республики, который состоялся в акватории Саймонстауна - главной военно-морской базы ЮАР на побережье Атлантического океана. Об этом сообщил ТАСС представитель генерального консульства РФ в Кейптауне.

"Корабль "Неустрашимый" прибыл в ЮАР по приглашению и стал участником военно-морского фестиваля, - сказал дипломат. - "Неустрашимый" также был в составе торжественного военно-морского парада, который состоялся на рейде Саймонстауна. В середине дня в субботу (5 октября - прим. ТАСС) российский корабль был открыт для местной публики и вызвал огромный интерес". Собеседник агентства отметил, что российский корабль также посетил командующий ВМС ЮАР вице-адмирал Монде Лобесе.

Также в фестивале ВМС ЮАР участвовал боевой корабль КНР. Фестиваль проводился впервые за последние пять лет, он прошел при большом стечении местной публики. Саймонстаун расположен в 40 км южнее Кейптауна, вблизи мыса Доброй Надежны.

"Неустрашимый" прибыл в ЮАР со средним морским танкером "Академик Пашин" из Индийского океана, обогнув Восточную Африку, сообщает местный новостной портал Defenceweb.

Сторожевой корабль "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.