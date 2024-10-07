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ТАСС

Корабль ВМФ России принял участие в военно-морском фестивале в ЮАР

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Сторожевой корабль «Неустрашимый»
Сторожевой корабль «Неустрашимый».
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

"Неустрашимый" прибыл в страну со средним морским танкером "Академик Пашин" из Индийского океана

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота принял участие в фестивале ВМС Южно-Африканской Республики, который состоялся в акватории Саймонстауна - главной военно-морской базы ЮАР на побережье Атлантического океана. Об этом сообщил ТАСС представитель генерального консульства РФ в Кейптауне.

"Корабль "Неустрашимый" прибыл в ЮАР по приглашению и стал участником военно-морского фестиваля, - сказал дипломат. - "Неустрашимый" также был в составе торжественного военно-морского парада, который состоялся на рейде Саймонстауна. В середине дня в субботу (5 октября - прим. ТАСС) российский корабль был открыт для местной публики и вызвал огромный интерес". Собеседник агентства отметил, что российский корабль также посетил командующий ВМС ЮАР вице-адмирал Монде Лобесе.

Также в фестивале ВМС ЮАР участвовал боевой корабль КНР. Фестиваль проводился впервые за последние пять лет, он прошел при большом стечении местной публики. Саймонстаун расположен в 40 км южнее Кейптауна, вблизи мыса Доброй Надежны.

"Неустрашимый" прибыл в ЮАР со средним морским танкером "Академик Пашин" из Индийского океана, обогнув Восточную Африку, сообщает местный новостной портал Defenceweb.

Сторожевой корабль "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач. 

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Страны
Индия
Китай
Россия
ЮАР
Проекты
11540 Ястреб
БФ
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