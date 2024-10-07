МИД Индии: весь мир почувствовал экономические последствия конфликта на Украине

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выступает во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Москве. 27 декабря 2023 года.

Глава ведомства Субраманьям Джайшанкар отметил, что страна фактически одновременно ведет переговоры и с Россией, и с Украиной

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Экономические последствия конфликта на Украине огромны и отразились на всех странах мира. Об этом заявил, выступая на конференции в Нью-Дели, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Если вы посмотрите на экономические последствия, то увидите, что они огромны. Если вы посмотрите на последствия для всего мира, вы знаете, что весь мир почувствовал их, потому что цены на нефть выросли, цены на продовольствие выросли", - указал он.

Индийский министр напомнил, что конфликт на Украине продолжается уже третий год. "Это очень серьезный конфликт. Я имею в виду, что если посмотреть с точки зрения человеческих жертв этого конфликта, то они огромны. Погибли сотни тысяч людей", - констатировал он.

Джайшанкар также отметил, что Индия решила не просто наблюдать за этим кризисом и ждать, когда он закончится. Он подчеркнул, что премьер-министра Индии Нарендру Моди "уважают, и ему доверяют" и Россия, и Украина. "Фактически мы одновременно ведем переговоры с двумя странами, находящимися в состоянии конфликта", - указал он.

Как ранее сообщал глава МИД, Индия в течение последних 100 дней с начала третьего срока на посту премьер-министра Нарендры Моди активно контактировала с РФ и Украиной по вопросам урегулирования украинского конфликта. Моди посетил Москву и Киев, в конце августа состоялся его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, советник по национальной безопасности Моди Аджит Довал посетил Санкт-Петербург и был принят Путиным. В ходе встречи Довал сообщил, что прибыл в РФ по поручению Моди с целью лично сообщить президенту РФ детали переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН индийский премьер провел встречу с украинским президентом.