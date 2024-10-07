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Военное обозрение

США возобновляют производство плутониевых сердечников для ядерных боеголовок после 35 лет «перерыва»

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Источник изображения: topwar.ru

США возобновляют производство плутониевых сердечников для ядерных боеголовок, чего не было со времён развала СССР, пишет американское издание Interesting Engineering.

По словам авторов издания, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Минэнерго США недавно подтвердило успешное производство первого производственного блока (FPU) плутониевого сердечника для программы модификации W87-1.

Боеголовка W87-1 заменит старую боеголовку W78, гарантируя, что опора межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ядерной триады останется безопасной, надежной и эффективной, отмечает издание.

Плутониевый сердечник является неотъемлемой частью ядерных боеголовок. NNSA в настоящее время работает над восстановлением производственного потенциала, чтобы производить минимум 80 сердечников в год. В годы холодной войны Соединенные Штаты имели возможность производить их сотнями в год. Производство плутониевых сердечников было остановлено в 1989 году.

В прошлом году сообщалось, что администрация Джо Байдена запросила на разработку вооружений 18,8 млрд долларов. Около трети этой суммы (5,6 млрд долларов) предусматривалась на модернизацию американской ядерной триады (стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки).

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