Фицо считает избрание Трампа лучшим шансом для мира на Украине

Премьер-министр Словакии особо подчеркнул, что исключительно в компетенции американских избирателей является то, кто будет избран 5 ноября президентом

БРАТИСЛАВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает вероятность завершения конфликта на Украине значительно выше при избрании президентом США Дональда Трампа. Об этом политик заявил, выступая в передаче "Субботние диалоги" общественного вещателя RTVS.

"Думаю, что в случае избрания Дональда Трампа [президентом США] вероятность завершения конфликта [на Украине] значительно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис", - сказал Фицо.

По его словам, в предвыборной кампании звучат сильные заявления, связанные с привлечением к кандидатам максимально возможного числа сторонников. В случае высказываний, связанных с возможным окончанием конфликта на Украине, следует сдерживаться от вынесения скоропалительной оценки.

Фицо особо подчеркнул, что исключительно в компетенции американских избирателей является то, кто будет избран 5 ноября президентом США. "Это решение американских граждан мы должны уважать", - сказал он.