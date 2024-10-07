Показаны кадры уничтожения авиаударами выявленного ПВД ВСУ в Харьковской области

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение ударами ВКС РФ выявленного средствами аэроразведки пункта временного размещения боевиков киевского режима в зданиях частных домовладений в населенном пункте Кучеровка в Харьковской области.

Как можно увидеть на снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля, по меньшей мере две полутонные корректируемые авиабомбы, оснащенные модулями планирования, с ювелирной точностью поразили строения, в которых размещались боевики 14 ОМБр ВСУ. По сообщению от источника, в результате ударов потери противника составили до 25 военнослужащих и несколько единиц автомобильной техники.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Применение ФАБ с УМПК существенно расширило возможности ВС РФ по поражению объектов противника. На фоне истощения оставшейся у Украины ПВО и увеличения дальности полета планирующих авиабомб ФАБ стали практически ультимативным вооружением.

Массовое применение ФАБ с УМПК в полной мере ощутили на себе украинские гарнизоны Авдеевки, Угледара и других оккупированных ВСУ населенных пунктов. В отличие от ближайшего западного аналога — американских авиабомб JDAM, российские ФАБ с УМПК намного дешевле и проще в производстве, а кроме того невосприимчивы к воздействию РЭБ и ПВО противника. Таким образом, российские управляемые планирующие авиабомбы можно смело назвать одним из наиболее неприятных для противника вооружений.