Кадыров передал первые 100 единиц "Джихад-машин" для нужд СВО

Серийное производство боевых машин, спроектированных на базе шасси ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко", запустили в Чечне в 2024 году

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Первые 100 единиц "Джихад-машин" чеченского производства передал глава региона Рамзан Кадыров для нужд специальной военной операции (СВО). Распределит технику в зоне СВО общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию", передает корреспондент ТАСС.

"При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. За короткий срок мы смогли наладить серийное производство "Джихад-машины". Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены", - отметил глава Чечни.

Серийное производство боевых машин, спроектированных на базе шасси ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко", запустили в Чечне в 2024 году. Разработкой конструкторской документации военной техники занимался Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ). Испытания "Джихад-машины" прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.