США представили новую дальнобойную ракету «воздух-воздух» для противодействия Китаю

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Соединенные Штаты всерьез готовятся к прямому военному противостоянию с Китаем, причем для «защиты» Тайваня, который официальный Вашингтон признает неотъемлемой частью КНР.

США впервые представили управляемую зенитную ракету дальнего действия класса «воздух-воздух» нового поколения, созданную как раз для противодействия Китаю по ограничению доступа к Тайваню и прилегающим морским территориям Южно-Китайского моря.

Американское онлайн-издание военно-политической тематики The War Zone (TWZ) сообщает, что новейшая ракета воздушного базирования AIM-174 создана на основе варианта корабельной зенитной ракеты класса «земля-воздух» SM-6. Заявленная дальность поражения нового боеприпаса составляет 320 километров и обеспечивает расширенные возможности перехвата ракет класса «воздух-воздух», противокорабельных и баллистических ракет, выходящие за пределы досягаемости устаревших морских ракетных систем ВМС США.

Издание сообщает, что новая ракета является частью более широкой стратегии ВМС США по противодействию растущей способности Китая лишать силы Соединенных Штатов доступа к критически важным районам в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью своей сети противокорабельного оружия, баллистических ракет большой дальности и гиперзвуковых угроз.

Согласно источнику, AIM-174 позволяет самолетам ВМС США поражать цели за пределами видимости датчиков противника (в данном случае НОАК), используя передовые сетецентрические системы «Kill Web», которые используют сетевые данные датчиков с различных платформ воздушного, морского и космического базирования.

Ожидается, что по мере ввода AIM-174 в эксплуатацию они будут играть ключевую роль в расширении возможностей ВМС США и защите авианосных ударных групп от возрастающих угроз со стороны КНР. Предполагается, что данные ракеты могут поражать ракетоносцы ВВС НОАК до того, как они войдут в зону досягаемости удара по авианесущим группам США или тихоокеанским базам.

Почему-то, как в случае с Россией, в США, открыто готовясь к войне с Китаем, совсем не учитывают тот факт, что КНР — это третья по количеству ядерных боеголовок страна в мире. Да и со средствами доставки ЯО у НОАК дела обстоят лучше, чем у Штатов, особенно в части гиперзвукового оружия.