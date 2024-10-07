Войти
Военное обозрение

США представили новую дальнобойную ракету «воздух-воздух» для противодействия Китаю

158
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты всерьез готовятся к прямому военному противостоянию с Китаем, причем для «защиты» Тайваня, который официальный Вашингтон признает неотъемлемой частью КНР.

США впервые представили управляемую зенитную ракету дальнего действия класса «воздух-воздух» нового поколения, созданную как раз для противодействия Китаю по ограничению доступа к Тайваню и прилегающим морским территориям Южно-Китайского моря.

Американское онлайн-издание военно-политической тематики The War Zone (TWZ) сообщает, что новейшая ракета воздушного базирования AIM-174 создана на основе варианта корабельной зенитной ракеты класса «земля-воздух» SM-6. Заявленная дальность поражения нового боеприпаса составляет 320 километров и обеспечивает расширенные возможности перехвата ракет класса «воздух-воздух», противокорабельных и баллистических ракет, выходящие за пределы досягаемости устаревших морских ракетных систем ВМС США.

Издание сообщает, что новая ракета является частью более широкой стратегии ВМС США по противодействию растущей способности Китая лишать силы Соединенных Штатов доступа к критически важным районам в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью своей сети противокорабельного оружия, баллистических ракет большой дальности и гиперзвуковых угроз.

Согласно источнику, AIM-174 позволяет самолетам ВМС США поражать цели за пределами видимости датчиков противника (в данном случае НОАК), используя передовые сетецентрические системы «Kill Web», которые используют сетевые данные датчиков с различных платформ воздушного, морского и космического базирования.

Ожидается, что по мере ввода AIM-174 в эксплуатацию они будут играть ключевую роль в расширении возможностей ВМС США и защите авианосных ударных групп от возрастающих угроз со стороны КНР. Предполагается, что данные ракеты могут поражать ракетоносцы ВВС НОАК до того, как они войдут в зону досягаемости удара по авианесущим группам США или тихоокеанским базам.

Почему-то, как в случае с Россией, в США, открыто готовясь к войне с Китаем, совсем не учитывают тот факт, что КНР — это третья по количеству ядерных боеголовок страна в мире. Да и со средствами доставки ЯО у НОАК дела обстоят лучше, чем у Штатов, особенно в части гиперзвукового оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
SM-6
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:48
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"