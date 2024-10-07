Новые фонды Ульяновского суворовского училища построили за восемь месяцев

Все постройки выполнены в едином стиле с большой площадью остекления и просторными внутренними помещениями

УЛЬЯНОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации возвели новые фонды Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего за восемь месяцев военными строителями для юных суворовцев был построен комплекс современных зданий и обширный спортивный сектор, а также возведены столовая, газовая котельная, проложены наружные инженерные сети. Все постройки учебного заведения выполнены в едином стиле с большой площадью остекления и просторными внутренними помещениями. Общая площадь новых фондов составляет около 60 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

В торжественной церемонии открытия новых фондов приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, представители командования ВДВ, ветеранских и общественных организаций.

Генерал-полковник Евкуров передал поздравления от министра обороны РФ Андрея Белоусова преподавательскому составу училища с Днем учителя. Он также отметил, что в училище созданы все необходимые условия для качественной подготовки и воспитания юных суворовцев: и для спорта, и для отдыха, и для учебы, и для культурного развития.

"Педагог - это человек с большой буквы, от вас очень многое зависит. Все мы помним своих учителей: как школьных, так и в училищах. От них во многом зависит, как ребенок вырос и кем он стал. Система военного образования развивается динамично, пример этого училища - буквально за небольшое время в чистом поле построен новый фонд", - сказал Евкуров. Он также поблагодарил правительство Ульяновской области, а также отметил работу специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. В ходе мероприятия замминистра обороны РФ также вручил преподавателям и командованию училища ведомственные награды.

"С Министерством обороны России у нас налажено тесное взаимодействие, благодарю за внимательное отношение к региону и поддержку. Открытие новых фондов прославленного Ульяновского суворовского училища - результат слаженной работы. Правительство области оказало всестороннее содействие этому проекту на всех этапах реализации. Созданы самые современные условия для обучения юных суворовцев. Поздравляю коллектив училища и курсантов с этим важным событием", - отметил Русских.

Об училище

С 15 ноября 1991 года в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище в полном объеме начались учебные занятия. Эта дата является праздничной и отмечается как День училища.12 июня 1993 года был произведен первый выпуск воспитанников училища. С 1995 года училище перешло на программу с 3-летним сроком обучения.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 октября 2007 года №437 с 1 июня 2008 года УГСВУ вошло в состав военно-учебных заведений Воздушно-десантных войск. В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации №Д-30 от 21 апреля 2008 года, начиная с 2008/2009 учебного года в училище введен 7-летний срок обучения.

14 ноября 2009 года училищу было вручено Георгиевское знамя как символ воинской чести и доблести.