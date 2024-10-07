Япония спустила на воду очередную подводную лодку класса «Тайгэй», где предусмотрены отсеки для военнослужащих-женщин

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Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) спустила на воду пятую дизель-электрическую ударную подводную лодку класса «Тайгэй» для Морских сил самообороны Японии (JMSDF), сообщает издание Naval News.

Новая 3000-тонная дизель-электрическая подводная лодка (SSK), получившая название Chogei (с вымпелом SS 517), спущена на воду 4 октября на церемонии, состоявшейся на верфи MHI в городе Кобе. Chogei будет использовать новые дизельные двигатели Kawasaki с высокой выходной мощностью.

Ожидается, что подлодка Chogei, строительство которой обошлось примерно в 64,8 миллиарда иен (443 миллиона долларов), будет введена в эксплуатацию в марте 2026 года.

По данным JMSDF, новая подводная лодка рассчитана на экипаж около 70 человек. Она имеет длину 84 метра, наибольшую ширину 9,1 м, осадку 10,4 м и стандартное водоизмещение около 3000 тонн. Она чуть больше предыдущих SSK класса «Сорю», стандартное водоизмещение которых составляет 2950 тонн.

Кроме того, в подлодках класса «Тайгей» впервые предусмотрены отсеки только для женщин.

На субмаринах этого класса предполагается использовать новейшую японскую торпеду, которая получила название Type 18, пришедшую на смену Type 89. Новая торпеда будет иметь усовершенствования в ряде областей, включая двигательную установку и обнаружение целей.