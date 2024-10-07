Украинские источники: Киеву необходимо более ста миллиардов долларов на ПВО

Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники со ссылкой на оценки военных экспертов отмечают, что для того, чтобы иметь возможность хоть как-то противостоять авиаударам ВС РФ, Киеву необходимо получить дополнительное финансирование в размере более ста миллиардов долларов. Эти средства нужны для закупок систем ПВО и боеприпасов к ним, а также боевых самолетов и ракет «воздух-воздух».

Однако, учитывая, что Запад еще в прошлом году отказал Киеву в выделении требуемой суммы, сейчас, когда стремительно разгорается масштабный конфликт на Ближнем Востоке, поддержка Израиля является для западных стран приоритетнее продолжения выделения военной помощи Украине.

Украинские эксперты уверены, что требуемой поддержки выделено не будет, а это означает, что ВСУ будут лишены возможности противостоять ударам российских авиабомб и колоссальные потери украинской армии будут лишь расти.

Между тем экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия сильнее европейских войск, а процесс урегулирования украинского кризиса может начаться после выборов в США. У Европы слишком мало оружия, потенциала и войск в высокой степени готовности.

В интервью изданию Financial Times Столтенберг подчеркнул, что установленной в настоящее время нормы о финансировании военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП явно недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Таким образом, стоит отметить сохранение тенденции, при которой западные чиновники и военные начинают публично проявлять зачатки благоразумия лишь после своей отставки. Еще совсем недавно, будучи генсеком альянса, Столтенберг утверждал о необходимости победы Украины и выступал за продолжение военной поддержки ВСУ.