FT: Столтенберг не мог дозвониться до Зеленского в бункере после начала СВО

По данным газеты, президент Украины скрывался из-за опасений, что его могут ликвидировать российские спецслужбы

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг не мог дозвониться в течение двух дней до укрывавшегося в бункере президента Украины Владимира Зеленского после начала Россией специальной военной операции. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, Зеленский скрывался в бункере из-за опасений, что его могут ликвидировать российские спецслужбы. Когда Столтенбергу удалось связаться с украинским президентом, "разговор был достаточно тяжелым". В интервью FT экс-генсек НАТО рассказал, что Зеленский тогда просил его согласиться на создание странами - членами альянса бесполетной зоны над Украиной.

"Я не мог дать ему бесполетную зону", - заявил Столтенберг, добавив, что не сожалеет об этом решении. По его словам, подход НАТО к конфликту с самого начала заключался в том, что альянс оказывает помощь Украине, но не является его непосредственным участником.

Столтенберг в интервью также вспомнил, что впервые встретил Зеленского в июне 2019 года. "Он понравился мне, но я не представлял, что он станет военным лидером, - сказал бывший генсек НАТО. - Он был неопытен. Он спрашивал самые базовые вопросы". Столтенберг заявил, что "полностью недооценил" Зеленского при первом знакомстве.