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ТАСС

Экс-президент ФРГ предложил поставить Украине крылатые ракеты Taurus

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Йоахим Гаук
Йоахим Гаук.
Источник изображения: © IMAGO/ teutopress via Reuters Connect

Йоахим Гаук ответил утвердительно на вопрос, могут ли наноситься удары по военным объектам на территории России

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Бывший президент Германии (2012-2017) Йоахим Гаук выступил за поставку Украине крылатых ракет Taurus.

"Я обсуждал это с военными экспертами и выступаю за поставку крылатых ракет Taurus", - заявил Гаук в интервью медиагруппе Funke.

На вопрос, могут ли наноситься удары по военным объектам на территории России, экс-президент ФРГ ответил утвердительно.

20 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства Германии неоднократно заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой "серьезный риск эскалации". Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

12 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркивал в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. 

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