"Она потопит нас". Американский флот столкнулся с критической проблемой

Разработка АПЛ "Колумбия" обходится слишком дорого бюджету США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Судя по всему, сроки строительства головной стратегической АПЛ класса Columbia придется сдвинуть вправо. По данным Счетной палаты США, первый подводный крейсер серии обойдется казне в гораздо более крупную сумму, чем планировалось. Кроме того, в последние годы реальный график работ постоянно отставал от целевого. О проблемах программы — в материале РИА Новости.

Сложная и дорогая

Очередной независимый аудит показал, что ВМС с трудом сдерживают удорожание проекта. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".

По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков вправо.

Проект американской атомной подлодки класса Columbia Источник изображения: © Фото : Public Domain

Предыдущий аудит был в 2018-м, и тогда ревизоры тоже остались многим недовольны. Комиссия указала: не все технические решения можно использовать в силу их частичной или полной неготовности. В частности, возможны проблемы с разработкой ядерного реактора, отсека для ракетного вооружения, движителя, интегрированной энергетической системы и Х-образного руля в кормовой оконечности.

Аудиторы усомнились в работоспособности этих систем, поскольку для многих даже не были созданы прототипы. Некоторые из заявленных функций вообще имели на тот момент лишь теоретическое обоснование. Комиссия выразила опасения, что все это повлияет на стоимость программы. Так и вышло.

Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine Источник изображения: © Фото : ВМС США

Впрочем, отказаться от "Колумбии" Вашингтон точно не сможет. Сейчас морская компонента американской ядерной триады держится на атомных подводных лодках класса "Огайо". Некоторым из них уже перевалило за 40 лет, самой молодой — 27. Давно нужна замена — на современной технологической базе. Планировали серию из 12 вымпелов. Теперь это под вопросом.

В положении догоняющих

Не все в порядке и с наземной компонентой. В середине июля Пентагон сообщил о затягивании разработки перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-34 Sentinel из-за стоимости, значительно превысившей расчетную.

Конкурс на МБР шахтного базирования объявили в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета на эскизный проект 349 и 329 миллионов долларов соответственно. А в 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и выбыла из конкурса.

В сентябре программа достигла фазы Milestone B — то есть вышла на этап разработки и производства. Стоимость на тот момент оценивалась в 77,7 миллиарда. Однако в Northrop Grumman в эту сумму не уложилась. Уже говорят о 140,9 миллиарда. В Пентагоне опасаются, что и это не предел. Если не внести изменения, получится 160 миллиардов. А цена одной ракеты увеличится с расчетных 118 до 214 миллионов.

Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США Источник изображения: © U.S. Air Force

"Этому есть причины, но нет оправданий, — сказал замминистра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. — Мы полностью осознаем масштаб затрат. И осознаем все риски, связанные с тем, что мы не модернизируем свои ядерные силы. У нас нет более дешевых альтернатив, которые бы соответствовали требованиям военных. Я принял решение отменить переход программы в стадию Milestone B и поручил ВВС ее реструктуризировать, доработать, чтобы снизить перерасход средств".

Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, пообещал представить соответствующий план в течение следующих нескольких месяцев. Весь процесс пересмотра и утверждения Пентагоном новых бюджета и графика займет, вероятно, от полутора до двух лет.

По мнению специалистов оборонного ведомства, сэкономить можно, в частности, на ракетных шахтах — сделать их меньше, проще, с лучшим соотношением "эффективность — стоимость". Ранее сообщалось, что Sentinel по габаритам не отличается от стоящих на вооружении Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется. Однако конструкторы пришли к выводу, что нужны новые, с более развитой инфраструктурой. Ракету хотели принять на вооружение в 2030-м, но, скорее всего, это произойдет позже.

Много не построят

Получше, хотя тоже не без сложностей, у Пентагона обстоят дела с воздушной компонентой ядерной триады. Первый стратегический бомбардировщик B-21 Raider поднялся в воздух в прошлом году. На разных стадиях строительства находятся еще шесть самолетов. Впрочем, и здесь не обошлось без удорожания. Предполагалось 700 миллионов за одну машину, получился почти миллиард. Столько стоил стелс-бомбардировщик B-2 предыдущего поколения, менее дорогой альтернативой которому и задумывался B-21.

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

В августе американский журнал The National Interest сделал вывод: запрос Пентагона на 300 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество этих машин. К тому же есть вопросы к состоянию технологической базы. А общем, Пентагон получит в лучшем случае 20 бомбардировщиков, а этого слишком мало.

Напомним, что в марте Министерство обороны США запросило у конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая в американских ВВС заявили: В-21 по результатам тестов все ближе к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.