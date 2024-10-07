Польша ужесточает военное сотрудничество с Кореей и объявляет о новых соглашениях о закупке оружия

Источник изображения: topwar.ru

На созванной сегодня конференции польский министр Павел Бейда заявил, что до конца 2024 года Польша намерена подписать около 150 соглашений, связанных с закупками вооружений и обороной.

Эти контракты включают, среди прочего, контракт на поставку еще 200 танков K2 Black Panther, 324 машин с боеприпасами для РСЗО Homar-K, а также контракт на новые спутники для Войска Польского. Также предстоит заключить контракты на поставку боеприпасов для танков «Абрамс». Ведутся переговоры о приобретении подводных лодок, свою продукцию предложили 7 стран. В список покупок также вошли, среди прочего, 400 бронетранспортеров, 6000 противотанковых гранатометов и 400 ракет JASSM.

Не забыта и логистика, предстоит заказать командирские машины и машины технического обеспечения.

Большой акцент на конференции был сделан на вопросе спутниковой разведки. Прежде всего стоит напомнить, что в конце 2022 года Польша приобрела у Франции два оптико-электронных спутника (Pleiades Neo) вместе с приемной станцией, которая, скорее всего, будет расположена в Бялобжегах. Еще одним элементом контракта стал доступ польской армии к данным, полученным из сети Pleiades Neo с 2023 года. Контракт на поставку двух спутниковых платформ с наземным сегментом запланирован на 2027 год. Кроме того, Польша работает над собственными системами в рамках двух программ: MikroGlob и проекта PIAST. Первый предполагает создание группировки оптоэлектронных микроспутников. За его реализацию отвечает международный консорциум. В Минобороны отметили, что запуск спутников "МикроГлоб" в настоящее время запланирован на 2026 год. Проект PIAST, в свою очередь, предполагает создание группировки из трех наноспутников оптоэлектронного распознавания изображений на базе собственной платформы Hypersat. Первый этап планируется завершить к 31 мая 2025 года.

Министр Павел Бейда подчеркнул положительный эффект переговоров с корейской стороной. Польская группа WB и корейская Hanwha Aerospace подписали исполнительное соглашение, целью которого является производство полонизированных боеприпасов для реактивной артиллерии. В рамках соглашения в Польше будет организовано совместное производство 239-мм ракет CGR-080. Они должны стать основным вооружением систем Homar-K, которых Польша уже заказала 290 единиц. Кроме того, предполагается использовать 122-мм реактивные боеприпасы и баллистические ракеты СТМ-290.

Источник изображения: topwar.ru

Поэтому это будет один из важнейших типов снарядов для польской артиллерии после 155-мм патрона для ствольной артиллерии. Для реализации производственных планов необходимо построить новый завод и возвести новые производственные линии, а также нанять рабочих. Эксперты отрасли прогнозируют, что процесс завершится в течение ближайших двух лет.