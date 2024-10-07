Антонов указал на бессмысленность поставок Киеву западного оружия

Это подтверждает и взятие Угледара российскими войсками, отметил посол РФ в США

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Освобождение Угледара подтверждает, что поставки Украине западного оружия бессмысленны. Об этом говорится в комментарии посла России в США Анатолия Антонова, распространенном пресс-службой диппредставительства.

Он подчеркнул, что сотрудники американской администрации не комментируют взятие Угледара, "поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них невозможно". "Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла", - заявил Антонов, отметив, что "угомониться здесь не хотят".

"Очевидно, что и дальше Вашингтон будет толкать украинских деятелей на безумные провокации. Давно пора понять, что такие усилия тщетны и ведут лишь к дополнительным многочисленным жертвам", - указал он. По словам дипломата, "в любом случае хваленые американские машины и установки перемалываются, сжигаются либо оказываются в руках" российских военных, "как это произошло с БМП Bradley в ходе бегства ВСУ и наймитов из Угледара" или "истребителем F-16, сбитым собственными силами ПВО".