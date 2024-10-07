НАТО уже не та, что при вашем деде (Asia Times, Гонконг)

Asia Times: НАТО не справится с Россией, если Украина втянет альянс в конфликт

В то время как в Европе растет риск масштабной войны, НАТО сталкивается с критической нехваткой оружия, непроверенными в бою силами и непостоянным присутствием США, пишет Asia Times. Американские арсеналы заметно опустели в результате конфликта, и ничто не предвещает, что альянс добьется на Украине большего успеха, чем сами украинцы.

На фоне возросшего риска масштабной европейской войны альянс столкнулся с критической нехваткой оружия, непроверенными в бою силами и преимущественно экспедиционным присутствием США.

Организация Североатлантического договора, когда-то просто оборонительный альянс, оказалась в кризисе.

Сегодняшняя НАТО — это огромный многонациональный альянс из 32 стран, гораздо больший по населению и территории, чем изначальная группировка из 12 стран. В чистых цифрах его потенциальная военная сила составляет 3,5 миллиона человек, а совокупная площадь — 25,07 миллиона квадратных километров.

Хотя на первый взгляд это и покажется огромным, по ряду причин мощь и возможности НАТО напрямую зависят от США. Так было с самого начала, и так остается и поныне. Изначально антикоммунистический оборонительный альянс под началом США, НАТО со временем превратилась в силовой блок, который агрессивно расширяется — опять же под началом США.

Вопреки заявлениям в Договоре о НАТО, альянс больше не координирует свои действия с ООН (по крайней мере, на постоянной основе).

И несмотря на все попытки укрепить свое присутствие в Польше, Румынии и Эстонии, альянс столкнулся со значительными проблемами:

— критическая нехватка вооружений,

— непроверенные в боях и недоукомплектованные вооруженные силы,

— слабое присутствие США, которое по-прежнему носит преимущественно экспедиционный характер.

Украина

Хотя НАТО расширилась и продолжает накачивать Украину оружием, шансы, что страна выстоит под российским натиском, невысоки.

Тем временем Россия многому научилась в борьбе с оружием НАТО, в том числе развив свои средства ПВО и возможности радиоэлектронного подавления. Американские арсеналы заметно опустели в результате конфликта, и ничто не предвещает, что НАТО добьется на Украине бóльших успехов, чем сами украинцы — за исключением разве что военно-воздушных сил.

На словах НАТО по-прежнему занимает резкую и решительную позицию по отношению к России. Риторика некоторых игроков, вроде Европейского союза, еще хуже — хотя они даже в этом не участвуют. Однако новая НАТО столкнулась с тяжелой ситуацией на Украине и риском более масштабной европейской войны. Перейдет ли альянс Рубикон или будет искать компромисс со своим заклятым врагом, Россией?

Угроза

Немаловажно, что альянс с некоторых пор сосредоточен не на коммунизме как на угрозе миру, а на России как на угрозе Европе (и, как следствие, Америке). Американские обязательства перед Европой ставят Вашингтон в сложное логистическое и военное положение, чтобы при этом справиться еще и с гораздо более мощной угрозой со стороны Китая.

Но похоже, что американские политики предпочитают заниматься российской угрозой — возможно, потому что это гарантирует господство США в европейских делах и благоприятствует американским интересам.

Будь Россия реальной угрозой — и, добавим, будь европейцы действительно привержены собственной обороне — Европе бы ничего не стоило собрать военную силу, сопоставимую с российской, если не превышающую ее.

Население Европы составляет более 700 миллионов. Для сравнения, у России гораздо меньшее население (144,2 миллиона), гораздо меньшая экономика и армия из примерно 470 000 солдат. (Армия США насчитывает порядка 452 000 действующих военнослужащих).

Изначальная угроза

Договор НАТО был принят в Вашингтоне в 1949 году. Европа находилась в осаде из-за нарастающего изнутри коммунизма, русские фактически подмяли под себя Восточную Европу и установили там коммунистические правительства, а Берлинский воздушный мост (название операции западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады города со стороны СССР, — прим. ИноСМИ) все еще продолжался.

Президент США Гарри Трумэн подписал Договор НАТО.

Через четыре месяца после этого Советский Союз взорвал первую атомную бомбу (названную за океаном “Джо-1” в честь Иосифа Сталина), положив конец атомной монополии США.

В числе первоначальных членов альянса не было ни Германии, ни Турции, ни Греции, ни Испании. Греция и Турция присоединились в 1952 году; Испания — в 1982 году, уже после смерти каудильо (диктатора) Франсиско Франко в 1975 году.

Германия была разделена и оккупирована. Федеративная Республика Германия (ФРГ) под оккупацией союзников (США, Великобритания и Франция) была провозглашена в мае 1949 года, но оставалась оккупированной территорией до 1955 года. В мае того же года ФРГ вступила в НАТО. В ответ на это оккупированная Россией Восточная Германия стала государством 7 октября 1949 года.

Германская Демократическая Республика (ГДР) присоединилась к Организации Варшавского договора, российскому ответу НАТО, созданному 14 мая 1955 года. Противостояние НАТО и Варшавский договор определяли контуры холодной войны вплоть до распада СССР в 1991 году.

НАТО стало звеном мощной программы, запущенной США для того, чтобы:

— восстановить Европу после Второй мировой войны,

— устранить внутреннюю коммунистическую угрозу в ряде европейских странах (Греция, Италия),

— защитить союзную часть Берлина (разделенного города),

— и, наконец, создать надежную оборону от любой советской военной угрозы Европе.

В результате США установили постоянное военное присутствие в Европе, в том числе с упором на ключевые базы в Германии, Великобритании и Италии.

Штаб-квартирой для командования НАТО стала Бельгия, а первым главнокомандующим объединенными силами в Европе — генерал Дуайт Эйзенхауэр (в должности с апреля 1951 года по май 1952 года).

Статья 5

Договор НАТО определяет альянс как оборонительный. Его ключевое положение, статья 5, гласит:

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.

Статья 5 была задействована лишь единожды, 12 сентября 2001 года, на следующий день после террористических атак 11 сентября в США. После некоторых споров решение было принято Североатлантическим советом, политическим органом. НАТО запустило программу под названием Eagle Assist (“Помощь орла”), отправив самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения для патрулирования неба США. Хотя это был символ поддержки, в военном отношении вмешательство НАТО было фактически бессмысленным. Что могли сделать натовские самолеты ДРЛО в воздушном пространстве США, так и не было объяснено.

При этом НАТО участвовала в ряде операций с использованием военной силы — в Афганистане, Косово, Боснии и Ливии. НАТО также напрямую вовлечена в ситуацию на Украине, хотя и без формальной отправки войск.

Развитие российской угрозы

С момента основания НАТО сосредоточилась на предотвращении российского вторжения в Западную Европу, уделяя первостепенное значение Западной Германии. Стратеги НАТО и внешние военные эксперты сосредоточились на идее, что Советский Союз (преимущественно российские войска) вторгнется через так называемый “Фульдский коридор”. Это низменность, которая простирается к юго-западу от немецкой земли Тюрингия до Франкфурта-на-Майне. Эта территория сразу же после Второй мировой войны была определена западными стратегами как возможный путь советского вторжения в американскую зону оккупации из восточного сектора, занятого Советским Союзом.

Когда СССР наращивал силы в 1970-х и 1980-х, западные стратеги беспокоились, что у США и их союзников по НАТО не хватит бронетехники и артиллерии, чтобы остановить российский натиск.

Отчасти это внимание к российской угрозе воплотилось в двух романах. Один из них принадлежит перу сэра Джеймса Хэкета и называется “Третья мировая война: Нерассказанная история” (1978). Другой — “Красный шторм поднимается” Тома Клэнси и Ларри Бонда (1986).

В 1981 году председатель КГБ Юрий Андропов в тогда еще засекреченной речи назвал крайне важным, чтобы Россия “не пропустила военные приготовления противника, его подготовку к ядерному удару и не пропустила реальный риск начала войны”.

По словам Андропова, НАТО готовила первый удар по Советскому Союзу под прикрытием двух учений — Autumn Forge 83 (“Осенняя кузница”) и Able Archer 83 (“Меткий лучник”).

Министр обороны Дмитрий Устинов доложил Политбюро, что учения НАТО “все труднее отличить от реального развертывания вооруженных сил для агрессии”.

Точно так же, как США и НАТО опасались нападения России, так и у Москвы был практически зеркальный образ упреждающего удара по СССР с применением ядерного оружия. Однако даже при том, что Россия и США в годы холодной войны вели многочисленные опосредованные конфликты (Корея, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Ближний Восток), в масштабную войну в Европе это так и не вылилось.

Распад СССР

В октябре 1985 года Горбачев во время визита в Париж встретился с президентом Франции Франсуа Миттераном, в беседе с которым назвал Россию страной третьего мира с ядерным оружием. В 1991 году его проницательность подтвердилась. 26 декабря Декларацией №142-Н Совета Республик Верховного Совета СССР прекратил свое существование.

С распадом СССР мощь России радикально сократилась. Пресловутые военные стройки 1980-х годов, надломившие экономику страны, остановились на полпути и остались ржаветь.

Брошенные в порту атомные подводные лодки медленно тонули у причалов. Оборонные заводы прекратили производство, а рабочим не платили зарплату. В течение следующих 15 лет Россия будет плестись еле-еле, тщетно пытаясь перестроиться. Варшавский договор распался.

Россия стала недееспособным ядерным государством. Российская армия разваливалась. Ее военная техника продавалась за гроши на блошиных рынках Восточной Европы.

Запад встревожился тем, что бывшие советские ученые нанимаются на работу в государства-изгои, что атомные подлодки гниют в порту, а атомные электростанции остались без присмотра. Он не знал, кто за что отвечает, и сомневался в том, что Россию в принципе можно считать стабильной страной.

Кроме того, Россия погрязла в коррупции. Даже когда страна понемногу начала восстанавливать свои позиции, коррупция по всей стране не прекратилась — в том числе и в армии.

На момент написания этой статьи в российских вооруженных силах развернулись масштабные антикоррупционные расследования, уже приведшие к череде арестов и увольнений. Таким образом руководство России пытается модернизировать руководство армией, улучшить военную технику и наладить поставки в войска.

Постсоветское расширение НАТО

Даже после распада Советского Союза НАТО продолжила считать Россию экзистенциальным вызовом.

Этот вызов, по мнению альянса, лишь обострился с тех пор, как Россия ввела войска в Грузию (2008) и на Украину (2014 и 2022). Легко упустить из виду тот факт, что у НАТО были свои виды и на Грузию, и на Украину, и она активно завлекала обе страны в альянс, всячески пытаясь выдавить русских.

Сегодня все военные учения, развертывание войск и операции НАТО направлены на то, чтобы остановить российское нападение. Альянс упрочил оборону стран Прибалтики (особенно Эстонии, которая считается наиболее уязвимой), а также Польши и Румынии.

Еще когда СССР только распадался, НАТО затеяла беспрецедентное расширение. Хотя в 1991 и в последующие годы поводов бояться России было не так уж много, новым независимым государствам была обещана военная помощь.

Большинство из них прежде полностью зависело от российского оружия, а его приток иссяк. Более того, они жаждали безопасности. Русские время от времени жаловались, получая в ответ лишь заверения, которые раз за разом оказывались ложными — НАТО продолжала расширяться.

НАТО также разработала программы будущего членства Грузии и Украины. Предложение сопровождалось отправкой советников и специалистов НАТО, а также оружия и разведданных.

Российские лидеры усмотрели в этом угрозу — особенно на Украине. НАТО и ЕС давили на Киев, чтобы тот порвал с Россией и влился в Европу. Россия, со своей стороны, видела в присутствии НАТО на Украине угрозу своей безопасности.

Наряду с расширением альянс занял агрессивную позицию, выходившую за рамки строго оборонительного мандата. В этом ряду следует упомянуть операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), Сил по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине (IFOR), Силах для Косово (KFOR), а также в Ливии (операция “Союзный защитник”).

США пытались заставить НАТО поддержать войну в Ираке (2003), но не смогли — решительно против выступила Турция. Вместо этого США создали многонациональную “Коалицию желающих”, куда вошли войска из США, Австралии, Великобритании и Польши. Другие государства впоследствии отправили в Ирак контингенты в поддержку усилий по стабилизации.

Снова Украина

Будущее НАТО неразрывно связано с Украиной. Конфликт приближается к концу с перспективой того, что Киеву рано или поздно придется договариваться с Москвой, и министр обороны Украины прилагает все усилия, чтобы убедить Вашингтон предоставить ВСУ дальнобойное оружие для ударов в тыл России, особенно по Москве и Санкт-Петербургу.

Украинцы прекрасно знают, что если Вашингтон на это согласится, Россия ответит еще более жесткими ударами. Они даже рассчитывают на это, чтобы втянуть в конфликт НАТО и заменить украинцев на линии фронта войсками альянса.

Нетрудно понять, что если НАТО действительно отправит войска на передовую или задействует на Украине свою авиацию, конфликт стремительно перекинется на Европу.

Этот спасательный круг для Украины поставит НАТО в самый центр бури, которую альянс всячески подстегивал. Втянется ли НАТО в войну, которая будет самым непосредственным образом угрожать европейским городам, инфраструктуре и военным базам?

Несмотря на рывок ВСУ под Курском, масштабные удары беспилотников и обстрел мирных жителей в Белгороде, русские на приманку не клюнули, а продолжили методично давить на украинскую армию. Большинство свежих репортажей говорят о том, что украинская армия перегружена, что ей отчаянно не хватает личного состава и что позиции начинают трещать по швам.

Вопрос в том, что будет дальше?

Автор статьи: Стивен Брайен (Stephen Bryen)