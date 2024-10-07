Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ "Иноходцем"

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия и расчета БПЛА ВСУ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения артиллерийского орудия и расчета беспилотников ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в Сумской области.

В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы.

После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии.

"В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в МО РФ.

На опубликованном видео показано, как "Иноходец" попадает в цель и какой после этого происходит взрыв.