Германия движется к рекорду в области экспорта оружия (Hürriyet, Турция)

Hürriyet: Германия движется к рекорду в области экспорта оружия

Германия движется к рекорду в области экспорта оружия, пишет Hürriyet. За три квартала 2024 года Берлин продал оружия на 7,2 миллиарда евро и другой военной техники на 3,8 миллиарда. Вот и выяснилась главная причина активной "поддержки" Украины: немцы неплохо на этом зарабатывают.

Министерство экономики и защиты климата Германии опубликовало доклад о продажах оружия и военной техники за январь-сентябрь текущего года. Согласно ему, за три квартала правительство Германии одобрило продажу за границу вооружений и военной техники примерно на 11 миллиардов евро. Таким образом, продажи оружия и военной техники Германии за девять месяцев приблизились к рекордным 12,2 миллиарда евро за весь 2023 год.

За первые три квартала 2024 года правительство Германии одобрило экспорт боевого оружия на общую сумму около 7,2 миллиарда евро и другой военной техники на сумму около 3,8 миллиарда евро. Согласно докладу министерства, страной, в которую было продано больше всего военного оборудования в период с января по сентябрь, стала Украина, которая ведет боевые действия против России. Берлин одобрил продажу Киеву оружия и техники на 7,1 миллиарда евро. За аналогичный период 2023 года эта сумма составила 3,3 миллиарда евро.

Больше всего вооружения было продано Украине

Разрешения правительства Германии на экспорт на Украину включают танки "Leopard 2", системы противовоздушной обороны "Patriot", зенитные танки типа "Gepard", гаубицы "PzH", ракеты "Stinger", гранаты, шлемы, транспортные средства. За Украиной следуют Сингапур (1,2 миллиарда евро), Алжир (558 миллионов евро), США (246 миллионов евро), Индия (212 миллионов евро). Из продаж оружия на сумму 11 миллиардов евро, одобренных правительством за первые девять месяцев года, 9,5 миллиарда евро, что соответствует 87%, пришлись на страны Евросоюза и НАТО. В Германии в сфере контроля за экспортом оружия Швейцария, Сингапур, Украина, Япония, Австралия и Южная Корея рассматриваются так же или аналогично странам НАТО.