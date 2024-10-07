Войти
Военное обозрение

В технополисе «ЭРА» обсудили расширение возможностей ВС РФ по применению робототехнических комплексов

159
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Нынешний военный конфликт на Украине уже справедливо называют войной беспилотников. При этом пока что в основном речь идет именно о боевом применении БПЛА различных типов. Однако очевидно, что будущее за теми армиями, которые будут оснащены самым широким спектром роботизированных комплексов, в том числе способных решать задачи вообще без участия человека и взаимодействовать друг с другом.

В российском руководстве прекрасно это понимают. Правительство РФ реализует несколько программ и оказывает широкую поддержку как научным, производственным государственным оборонно-промышленным компаниям, так и частным, для развития робототехники для нужд Минобороны.

Сегодня в Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла стратегическая сессия под руководством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, который в том числе отвечает за промышленный блок, включая ВПК. Посвящена она была как раз обсуждению расширения возможностей ВС РФ в части применения робототехнических комплексов. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Помимо вице-премьера, в совещании приняли участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, члены коллегии Военно-промышленной комиссии и комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также Народного фронта и Народного ОПК.

Источник изображения: topwar.ru

Участники мероприятия говорили о самом насущном касательно развития робототехники военного назначения в России. Обсуждались вопросы развития мобильных роботов и морских безэкипажных дронов, а также способы повышения возможностей подразделений Вооруженных сил РФ с учетом применения наземных робототехнических комплексов, в первую очередь исходя из опыта проведения СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция показала необходимость использования наземных роботизированных комплексов для сбережения жизней солдат и офицеров. И наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя

— отметил Мантуров.

Стоит отметить, что мероприятие не ограничилось только совещанием и обсуждениями. На площадке технополиса была организована выставка, на которой предприятия российского ОПК представили современные и перспективные образцы наземной и морской робототехники, в том числе роботизированные платформы, мобильные платформы разминирования и эвакуации, мобильные радиолокационные станции и противотанковые ракетные комплексы, универсальные гусеничные шасси и многие другие. Вице-премьер лично ознакомился с образцами продукции.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо ставших уже «традиционными» беспилотных летательных аппаратов, в том числе и новых модификаций мультироторного типа, на экспозиции были продемонстрированы модели тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе танков типа Т-72. Он предназначен для повышения эффективности выполнения штурмовых задач при прорыве укрепленных районов противника. Данные безэкипажные комплексы способны также уничтожать высокозащищенные объекты, подавлять огневые точки. Их использование в боевых условиях снижает потери в личном составе.

Преимущества таких комплексов заключаются в высоких показателях огневой мощи, защищенности, подвижности с одновременной реализацией принципа сетецентрического управления в автоматическом режиме со снижением влияния человеческого фактора.

Конечно, пока что это в основном опытные образцы и прототипы. Но как известно, ничто так не стимулирует научно-техническое развитие государства, как участие в военном конфликте. Тем более, у ВС РФ есть уникальная возможность испытать все эти новинки в реальных боях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"