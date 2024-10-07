В технополисе «ЭРА» обсудили расширение возможностей ВС РФ по применению робототехнических комплексов

Источник изображения: topwar.ru

Нынешний военный конфликт на Украине уже справедливо называют войной беспилотников. При этом пока что в основном речь идет именно о боевом применении БПЛА различных типов. Однако очевидно, что будущее за теми армиями, которые будут оснащены самым широким спектром роботизированных комплексов, в том числе способных решать задачи вообще без участия человека и взаимодействовать друг с другом.

В российском руководстве прекрасно это понимают. Правительство РФ реализует несколько программ и оказывает широкую поддержку как научным, производственным государственным оборонно-промышленным компаниям, так и частным, для развития робототехники для нужд Минобороны.

Сегодня в Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла стратегическая сессия под руководством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, который в том числе отвечает за промышленный блок, включая ВПК. Посвящена она была как раз обсуждению расширения возможностей ВС РФ в части применения робототехнических комплексов. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Помимо вице-премьера, в совещании приняли участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, члены коллегии Военно-промышленной комиссии и комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также Народного фронта и Народного ОПК.

Источник изображения: topwar.ru

Участники мероприятия говорили о самом насущном касательно развития робототехники военного назначения в России. Обсуждались вопросы развития мобильных роботов и морских безэкипажных дронов, а также способы повышения возможностей подразделений Вооруженных сил РФ с учетом применения наземных робототехнических комплексов, в первую очередь исходя из опыта проведения СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция показала необходимость использования наземных роботизированных комплексов для сбережения жизней солдат и офицеров. И наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя

— отметил Мантуров.

Стоит отметить, что мероприятие не ограничилось только совещанием и обсуждениями. На площадке технополиса была организована выставка, на которой предприятия российского ОПК представили современные и перспективные образцы наземной и морской робототехники, в том числе роботизированные платформы, мобильные платформы разминирования и эвакуации, мобильные радиолокационные станции и противотанковые ракетные комплексы, универсальные гусеничные шасси и многие другие. Вице-премьер лично ознакомился с образцами продукции.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо ставших уже «традиционными» беспилотных летательных аппаратов, в том числе и новых модификаций мультироторного типа, на экспозиции были продемонстрированы модели тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе танков типа Т-72. Он предназначен для повышения эффективности выполнения штурмовых задач при прорыве укрепленных районов противника. Данные безэкипажные комплексы способны также уничтожать высокозащищенные объекты, подавлять огневые точки. Их использование в боевых условиях снижает потери в личном составе.

Преимущества таких комплексов заключаются в высоких показателях огневой мощи, защищенности, подвижности с одновременной реализацией принципа сетецентрического управления в автоматическом режиме со снижением влияния человеческого фактора.

Конечно, пока что это в основном опытные образцы и прототипы. Но как известно, ничто так не стимулирует научно-техническое развитие государства, как участие в военном конфликте. Тем более, у ВС РФ есть уникальная возможность испытать все эти новинки в реальных боях.