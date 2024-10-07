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Военное обозрение

Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено первое боевое применение системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10». На кадрах, снятых непосредственно камерой новейшего российского беспилотника, можно увидеть, что захват цели, которой в данном случае выступила бронетехника боевиков киевского режима, происходит в автоматическом режиме, после чего БПЛА точно поражает противника.

Используемая в БПЛА "Микроб-10" система захвата цели является разработкой московской компании, которая интегрирована с командой разработчиков непосредственно самого дрона. Система способна фактически управлять беспилотником после команды оператора «захват» и при помощи машинного зрения автоматически доводит дрон до цели.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что предприятие из новосибирского Академгородка КБ "Микроб" поставило в зону проведения специальной военной операции на Украине первую массовую партию FPV-дронов, оснащенных автопилотом с искусственным интеллектом (ИИ). Всего до конца текущего года подразделениям российской армии предполагается поставить около трех тысяч дронов этого типа.

Благодаря использованию искусственного интеллекта, управляющего системой распознавания цели, "Микроб-10" является фактически невосприимчивым к воздействию РЭБ противника и способен продолжить выполнение боевой задачи и поразить намеченную цель даже в случае потери связи с оператором.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
AI
БПЛА
1 комментарий
№1
07.10.2024 01:23
Надо бы на ЧФ передать данную инфо.
0
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