Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено первое боевое применение системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10». На кадрах, снятых непосредственно камерой новейшего российского беспилотника, можно увидеть, что захват цели, которой в данном случае выступила бронетехника боевиков киевского режима, происходит в автоматическом режиме, после чего БПЛА точно поражает противника.

Используемая в БПЛА "Микроб-10" система захвата цели является разработкой московской компании, которая интегрирована с командой разработчиков непосредственно самого дрона. Система способна фактически управлять беспилотником после команды оператора «захват» и при помощи машинного зрения автоматически доводит дрон до цели.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что предприятие из новосибирского Академгородка КБ "Микроб" поставило в зону проведения специальной военной операции на Украине первую массовую партию FPV-дронов, оснащенных автопилотом с искусственным интеллектом (ИИ). Всего до конца текущего года подразделениям российской армии предполагается поставить около трех тысяч дронов этого типа.

Благодаря использованию искусственного интеллекта, управляющего системой распознавания цели, "Микроб-10" является фактически невосприимчивым к воздействию РЭБ противника и способен продолжить выполнение боевой задачи и поразить намеченную цель даже в случае потери связи с оператором.