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Космические войска оснастят перспективным оружием

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Кадр: function.mil.ru
Кадр: function.mil.ru.

МО: для оснащения Космических войск перспективным оружием ведут более 50 НИОКР

Для оснащения Космических войск России перспективным вооружением ведут более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России по случаю 67-летия Космических войск.

«Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в 2024 году российская система предупреждения о ракетном нападении, средства противоракетной обороны и система контроля космического пространства зафиксировали более 300 пусков иностранных и российских ракет — как баллистических, так и космического назначения.

В июне издание Military Watch Magazine назвало российскую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» самым мощным комплексом противовоздушной обороны в мире.

В мае главный конструктор командного пункта системы противоракетной обороны (ПРО) сообщил, что в России ведутся работы по созданию следующего поколения системы ПРО с новыми системами вооружения.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
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Минoбороны РФ
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