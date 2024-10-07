Космические войска оснастят перспективным оружием

МО: для оснащения Космических войск перспективным оружием ведут более 50 НИОКР

Для оснащения Космических войск России перспективным вооружением ведут более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России по случаю 67-летия Космических войск.

«Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в 2024 году российская система предупреждения о ракетном нападении, средства противоракетной обороны и система контроля космического пространства зафиксировали более 300 пусков иностранных и российских ракет — как баллистических, так и космического назначения.

В июне издание Military Watch Magazine назвало российскую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» самым мощным комплексом противовоздушной обороны в мире.

В мае главный конструктор командного пункта системы противоракетной обороны (ПРО) сообщил, что в России ведутся работы по созданию следующего поколения системы ПРО с новыми системами вооружения.