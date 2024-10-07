Сценарий Судного дня (Печат, Сербия)

"Печат": Москва готова без колебаний поднять ставки в случае необходимости

Запад часто игнорирует слова Путина, и делает это не потому, что якобы не боится России, а потому что настроен на конфронтацию с ней, пишет "Печат". Однако новый российский подход к ядерному сдерживанию — повод задуматься, пока не поздно. Москва без колебаний поднимет ставки в случае необходимости.

Боян Билбия

Действительно ли в случае быстрого, неожиданного нападения можно вывести из строя весь американский ядерный арсенал на земле, уничтожив ядерные подлодки и перехватив стратегические бомбардировщики.

Мы верили, что Юпитер царствует на небе, когда слышали гром (лат. Caelo tonantem credidimus Iovem regnare). Это изречение римского поэта Горация, записанное более двух тысячелетий назад, недавно повторил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Так он ответил тем ("тупологоловым"), кто считает, что Кремль блефует, предупреждая, что за любым ударом западных стран по России последует жесточайший ответ. Об этом на прошлой неделе говорил и сам президент России Владимир Путин, сообщивший об изменениях в ядерной доктрине Российской Федерации. Те, кто внимательно следит за ситуацией, знают, что при Борисе Ельцине российская доктрина отличалась исключительной "либеральностью" и подразумевала, что Москва только отвечает своим ядерным потенциалом на ядерный удар извне. Это была ограничительная ядерная доктрина, и Россия была вынуждена на нее согласиться, чтобы показать "западным друзьям", что не питает никаких имперских амбиций. Тем самым она только подтверждала свой невеселый статус, который впоследствии американский сенатор Джон Маккейн описал, заявив, что Россия не "сверхдержава, а бензоколонка с ракетами".

Момент настал

В течение четверти века Владимир Путин мало-помалу вывел Россию на уровень суверенности, хотя он и начинал как "ельцинский любимчик" и на протяжении всего своего правления пытался найти общий язык с Западом, не забывая при этом о российских интересах. Поэтому часть радикальной общественности обвиняла его в попустительстве Западу. Они просто не могли понять, что это Путин выбрал такую тактику, чтобы выиграть время, пока Россия не оправится и не окрепнет в достаточной мере экономически, но главное, пока она не поднимет армию и военную промышленность на тот уровень, который гарантирует полную боеспособность и обеспечение в случае войны. Теперь этот момент настал. То же в 30-е годы прошлого века делал и Сталин, откладывая начало конфликта, насколько это возможно. И ему удалось этими невероятными дипломатическими кульбитами спасти государство от полного уничтожения, когда началась война.

За все эти годы Владимир Путин увеличил долю нового вооружения в арсенале Стратегических войск почти до ста процентов, хотя два десятилетия назад этот процент едва достигал 20-30. О таком показателе западные страны, включая Соединенные Штаты Америки, могут только мечтать. Речь, прежде всего, об огромных деньгах, сотнях миллиардов долларов, заработанных и вложенных в ВПК, а также в преодоление внешнего и внутреннего давления, которое всегда неизбежно, когда государство занимается укреплением армии. Ведь сильную Россию никто на Западе не хотел видеть, помня всем хорошо известную модель "слабая Россия — сильный Запад"! Но Кремль больше не соглашается на то, чтобы базы Североатлантического альянса каждые десять лет приближались на тысячу километров. Поэтому сейчас Владимир Путин объявил о новых постулатах ядерной доктрины, которая гарантирует, что никто в мире не будет в большей стратегической безопасности, чем Российская Федерация.

"Мы оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. (…) Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", — заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Россия берет решение на себя

Медведев назвал решение Владимира Путина "событием, которое мы ждали". Действительно, Россия, будучи сильнейшей мировой ядерной державой с продвинутым, модернизированным и расширенным арсеналом, взяла решение на себя. Российская Федерация, как отметил Владимир Путин, сегодня является единственной державой, располагающей полной ядерной триадой (на суше, море и в воздухе) с совершенно новыми системами, включая не имеющие аналогов в мире. Лучший пример — новая тяжелая межконтинентальная ракета шахтного базирования с несколькими независимыми боеголовками "Сармат". У нее увеличенная дальность, и сконструирована она таким образом, чтобы максимально затруднить уничтожение ее боеголовок системами ПРО. Есть еще и совершенно новые комплексы, такие как "Авангард", "Посейдон", "Буревестник" и другие. Не удивительно, что Вашингтон, даже во время украинского вооруженного конфликта, требует от Москвы начать переговоры об ограничении стратегических вооружений, но россияне отказываются. Как говорят в Москве, подобные вещи невозможно обсуждать отдельно от других вопросов стратегической безопасности, а украинский вопрос один из важнейших.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, объявленный Владимиром Путиным подход к новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" — повод для многих задуматься. "Во-первых, агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь. Во-вторых, равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО. В-третьих, массированный старт самолетов, ракет и беспилотников противника и пересечение ими российской границы при определенных условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", — заявил Дмитрий Медведев.

Подсказка, чтобы поняли

Подобное заявление человека, занимающего второе место в российской иерархии власти, следует воспринимать как подсказку для понимания слов Владимира Путина. Его слова на Западе давно игнорируют и не только потому, что там якобы не боятся России, но и, прежде всего, потому что верхушка западной бюрократии ориентирована на конфронтацию даже тогда, когда Россия не подает никаких признаков отпора, как во времена Ельцина. Владимир Путин несколько раз говорил западным лидерам, что Москва хорошо знает — именно Запад стоял в 90-е и позже за чеченскими и другими сепаратистами в России. Запад оказывал им материальную, финансовую, логистическую, разведывательную помощь на протяжении более 15 лет, пока их не разгромили во время первого президентского срока Владимира Путина. То, что это сломало и уничтожило тысячи русских и чеченских жизней, Запад, разумеется, не слишком беспокоило. Но он так и не простил Путину успеха в борьбе с чеченскими террористами. С этого все и началось, когда Путину удалось снова собрать все государственные территории под крылом единой суверенной российской власти.

Поэтому Медведева следует внимательно "считывать", так как он дает код для расшифровки будущих шагов России и ее ответов на давление и удары со стороны противника. Можно сказать, что Москва без колебаний поднимет ставки в случае необходимости. "Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare… ( "гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера", что подразумевает, что силу какой-либо стороны осознают лишь после ее применения)", — резюмировал Дмитрий Медведев.

Послания — ясные, прямые, решительные…

Эти послания ясны и логичны. На этот раз они сформулированы прямо. Крайне ошибочно думать, что Россия не применит все средства, чтобы защититься от коллективного Запада.Уже появились некоторые комментаторы, такие как известный израильский эксперт Яков Кедми, известный своими жесткими заявлениями. В одной передаче на российском телевидении он снова повторил идею победить в ходе первого ядерного удара. По его словам, весь американский стратегический арсенал состоит из 500 целей, некоторые из которых даже не стоит уничтожать ядерным оружием, и справиться с ними можно "обычными" гиперзвуковыми ракетами.

В случае быстрого и неожиданного удара, по его мнению, можно вывести из строя весь американский ядерный арсенал на земле, уничтожив ядерные подлодки, которые все "под колпаком", и перехватив медленные стратегические бомбардировщики. Все это, если бы было возможно, а, похоже, так оно и есть, напоминает сценарий Судного дня. Поэтому западным стратегам стоит перечитать Достоевского, величайшего мастера, проливающего свет на западную, а особенно русскую душу. Пусть из его произведений они узнают о фатализме русского народа, который в самые тяжелые моменты обращается прямо к Богу — для всех нас единственному и высшему судье. Лучше сделать это как можно скорее, чтобы не было слишком поздно и чтобы кое-кто не понял, что "Юпитер царствует на небе", только когда над всеми нами прокатится гром.