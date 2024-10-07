Вооруженные силы (ВС) России уничтожили беспилотным ударным комплексом «Иноходец» пункт временного расположения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Соответствующие кадры 4 октября опубликовало Минобороны РФ.

Место нахождения противника обнаружили военнослужащие группировки войск «Север». После того как российские солдаты определили его точные координаты, было принято решение об огневом воздействии.

«В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России ликвидировал авиабомбами ФАБ-500 опорный пункт Вооруженных сил Украины в Курской области.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли более 20,2 тыс. военных за время боевых действий на курском направлении.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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