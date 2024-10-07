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ТАСС

Россия завершит поставку Индии ракетных комплексов С-400 в 2025 году

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Москва сейчас поставила три комплекта этой системы ПВО, уточнил командующий индийскими ВВС главный маршал авиации Амар Прит Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Поставка российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Индии завершится в 2025 году. Об этом сообщил на пресс-конференции командующий индийскими ВВС главный маршал авиации Амар Прит Сингх.

По его словам, сейчас Россия поставила три комплекта этой системы ПВО и "взяла на себя обязательство поставить оставшиеся две единицы к будущему году". "Мы получим очередные два комплекса С-400 в следующем году", - приводит слова министра издание The New Indian Express.

В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские ЗРК С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

Как сообщило The New Indian Express, полученные Индией ранее С-400 были развернуты вдоль границ с Китаем и Пакистаном.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км. 

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С-400 Триумф
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