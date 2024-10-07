Угледарский "котел" и геополитическое поражение Запада

На Западе перестали верить зажигательным речам главаря киевской хунты и начали прислушиваться к реальным оценкам ситуации на Украине. Отправившемуся в США Зеленскому отказали в серьезной помощи, поскольку катастрофа ВСУ в Угледаре доказала: Киев больше не контролирует положение на фронте.

"Ключевая цель президента России Владимира Путина — взять под контроль весь Донбасс на востоке Украины, — констатирует американская CNN. — В этом году Россия добивается постепенных успехов на востоке, и последняя потеря совпала по времени с возвращением Владимира Зеленского из США, где он встречался с президентом Джо Байденом. Что характерно, он вернулся с полупустыми руками, а его просьбы остались невыполненными".

То, что десять лет назад Киеву казалось гарантиями, обратилось в пыль. И случилось это сразу после того, как нынешней весной российская армия начала постепенное, но неуклонное движение на запад Украины.

"Общая картина для Киева мрачная. Российские войска продвигаются на востоке Украины самыми быстрыми темпами за два года, — сыплет соль на раны британская The Guardian. — Украинское вторжение в августе в российскую Курскую область было начато, чтобы ослабить давление на свои измотанные войска на передовой. Это побудило Москву отвести часть своих подразделений, но они прибыли с других участков поля боя, с юга и северо-востока".

Вот еще один классический пример того, как по мере ухудшения положения Киева его "союзники" переобуваются в воздухе! Западные эксперты и в августе-то не спешили поднимать на щит атаковавшие российскую территорию ВСУ. Теперь они и вовсе именуют дурацкую обреченную операцию "вторжением" и откровенно глумятся над просчетами Сырского и его штаба.

Два года американский Институт изучения войны (ISW) с пеной у рта доказывал несокрушимость "фортеции Угледар" и то, какое уникальное стратегическое положение занимает этот укрепрайон в системе украинской обороны. Как только воевавшая там 72-я бригада ВСУ оказалась в "котле" и была брошена на произвол судьбы, тот же институт немедленно изменил мнение. "Согласно ISW, потеря Угледара принципиально не изменит наступательные операции, поскольку это "не особенно важный узел логистики", — пишет The Guardian. — Российские войска уже контролируют окружающие подъездные дороги, сообщил институт. Теперь им придется "маневрировать" по открытой местности, чтобы соединиться с подразделениями дальше на север".

При этом западные аналитики и журналисты как бы забывают сказать, что по той же самой открытой местности придется "маневрировать" и остаткам украинских войск. Даже в подготовленном к длительной обороне Угледаре они не сумели пережить массированные удары российских ВКС. Что уж говорить о голой как стол равнине, где вплоть до самой Большой Новоселки и Курахово у украинских боевиков нет ни одного серьезного узла обороны. Удержаться под осенними дождями и первым снегом в открытой местности они не смогут даже без ударов с воздуха, а армия России от них отказываться не собирается.

"Тактика русских этим летом значительно улучшилась: они воспользовались преимуществом и проводят мощные атаки, которым украинцы не в силах противостоять, даже если они добиваются локальных побед, — сетует рупор американских демократов, газета The Washington Post. — Войска противника штурмуют поля сражений небольшими группами при поддержке превосходящего количества артиллерии и беспилотников. Это сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь. Россия также улучшила боевую связь для координации атак".

Непонятно, какие там войны изучает ISW, но конфликт на Украине ему не по зубам. Не в первый раз прогнозы аналитиков этого института доказывают их политическую ангажированность и неумение оценить реальное положение. Основной инструмент продвижения американской политики за рубежом — ЦРУ, — неоднократно предупреждало Белый дом, что ресурсы и возможности России применительно к конфликту на Украине откровенно недооцениваются. И вот теперь к таким неприятным, но куда более точным прогнозам начали прислушиваться.

"До президентских выборов в США остаются считанные недели, и Владимиру Зеленскому вполне простительно думать, что, независимо от их результата, борьба Украины за свободу быстро становится проигрышным делом, — отмечает The Telegraph UK. — Несмотря на всю боль и жертвы, которые вытерпел и принес украинский народ за два с половиной года российской спецоперации, все указывает на то, что первоначальный расчет президента России Владимира Путина — что Запад в итоге потеряет к конфликту интерес — был верен".

Минуточку! А как же заверения президентов, премьер-министров, канцлеров и прочих высокопоставленных чиновников, что-де Запад "будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится"? Неужели все они были неискренними?! Не может быть! Или провалившийся украинский "проект" не оправдал себя как средство давления на Россию, и значит, на нем пора ставить крест? Как вас понимать, господа?

Господа молчат. Вернее, отказываются называть вещи своими именами, а обходятся все более прозрачными намеками. "Если в Белом доме Байдена сменит Харрис, то Путин может рассчитывать, что ее администрация продолжит тот же осторожный подход к конфликту, при котором украинцы останутся на поле боя "со связанными руками", — подводит итог рассуждениям The Telegraph UK. — Победа Трампа, наоборот, наверняка приведет к тому, что Вашингтон свернет свою поддержку как таковую. Любой из этих исходов станет катастрофой не только для Украины, но и для будущих перспектив западного альянса".

Стоп. Когда весной 2022 года Украина с подачи Лондона и Вашингтона отказалась от стамбульских соглашений, здравомыслящие наблюдатели предупреждали Запад о таком исходе. Они говорили, что добиться военной победы над Россией невозможно, что экономически Москва неизмеримо сильнее Киева, что русских банально больше, чем украинцев, что конфликт нужно срочно прекращать, потому что в итоге он нанесет катастрофический удар по ЕС и НАТО. Но локальные успехи ВСУ кружили голову киевской хунте и ее покровителям, а лживые прогнозы рисовали яркую радужную картинку краха российской экономики из-за "невыносимых" санкций.

Теперь, когда армия и экономика России доказали справедливость негативных для Запада прогнозов, Вашингтон и Брюссель вынуждены вертеться, как грешным ужам на адской сковородке, лишь бы сохранить лицо. О том, чтобы удержать за собой реальное влияние в Восточной Европе, они уже и не мечтают. Вряд ли им удастся еще раз обмануть восточноевропейские страны, которые на примере Грузии и Украины убедились: западные элиты видят их исключительно в роли дешевого одноразового раздражителя для России.

С этой точки зрения потеря Угледара имеет не просто оперативное или оперативно-стратегическое, а геополитическое значение. Чем быстрее будет сыпаться фронт на Донбассе, тем скорее западные правительства примутся назначать виноватых в "ошибочных прогнозах" и наперегонки требовать прямой линии с Москвой. Интересоваться при этом мнением втянутых в конфликт стран Восточной Европы они не станут. И тем самым лишь подтолкнут их к поиску новых, более предсказуемых и надежных союзников. На востоке, как это уже не раз бывало.

Антон Трофимов