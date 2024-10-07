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Минобороны рассказало о создании новых станций СПРН

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Кадр: function.mil.ru
Кадр: function.mil.ru.

МО: создание станций СПРН в Республике Коми и Мурманской области продолжается

Работы по созданию новых станций российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) продолжаются. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России по случаю 67-летия Космических войск.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что сейчас боевое дежурство несут радиолокационные станции СПРН нового поколения «Воронеж», которые создали по технологии высокой заводской готовности.

В сентябре с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России успешно запустили легкую ракету «Ангара-1.2» со спутником «Космос-2560».

В том же месяце стало известно, что Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Пентагон намерен заключить контракт на исследования в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
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Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СПРН
Ядерный щит
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