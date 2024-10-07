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ТАСС

Мантуров: войска накопили опыт применения роботов военного назначения на поле боя

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Первый вице-премьер РФ отметил, что "это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские войска накопили опыт применения робототехнических комплексов на поле боя. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе "Эра".

Как отмечается в сообщении на сайте правительства РФ, в ходе сессии обсуждались вопросы разработки и производства мобильных роботов военного назначения и морских безэкипажных дронов, а также способы повышения возможностей подразделений ВС РФ с учетом применения наземных роботов.

"Сегодня в рамках сессии мы обсудим вопросы развития роботизированных комплексов наземного и морского назначения. Они оказывают существенное воздействие на повышение эффективности и возможностей войск. Более того, специальная военная операция показала необходимость использования наземных роботизированных комплексов для сбережения жизней солдат и офицеров. И наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя. Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения", - приводятся слова Мантурова в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия также были представлены современные и перспективные образцы наземной и морской робототехники, в том числе роботизированные системы: унифицированный модуль бортовой системы группового управления роботами, машина огневой поддержки для обнаружения и поражения целей, беспилотники мультироторного и самолетного типов с вертикальным взлетом и посадкой.

"Также были продемонстрированы модели тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе танков типа Т-72, предназначенные для повышения эффективности штурмовых задач при прорыве укрепленных районов, уничтожения высокозащитных объектов со снижением потерь личного состава. Преимущества таких комплексов заключаются в высоких показателях огневой мощи, защищенности, подвижности с реализацией принципа сетецентрического управления в автоматическом режиме со снижением влияния человеческого фактора", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что разрабатываемые комплексы постоянно дорабатываются и совершенствуется с учетом боевого применения и апробации в зоне СВО.  

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
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Мантуров Денис
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