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ЦАМТО

Saab и KAI договорились о сотрудничестве при поставке самолетов ДРЛОиУ ВВС Республики Корея

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Bombardier Global 6500
Bombardier Global 6500.
Источник изображения: aircraftupdates.com

ЦАМТО, 4 октября. Шведская компания Saab объявила о подписании с южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) меморандума о взаимопонимании (МоВ) по вопросу промышленного сотрудничества и передачи технологий в рамках тендера на поставку самолетов ДРЛОиУ ВВС Республики Корея.

Меморандум был подписан в первый день международной выставки оборонной промышленности KADEX-2024 (Южная Корея) и декларирует намерение Saab и KAI сотрудничать в случае, если Saab будет выбрана победителем конкурса на поставку самолетов ДРЛОиУ.

В рамках тендера Saab предлагает ВВС Республики Корея систему ДРЛОиУ "ГлобалАй" на платформе Global 6500 компании Bombardier. Действующая производственная линия позволит обеспечить быструю поставку и дальнейшую поддержку самолетов.

Соглашение о сотрудничестве в рамках меморандума о взаимопонимании касается модификации самолета Global 6500 к версии ДРЛОиУ, включая модификации планера, установку, испытания и интеграцию различных систем, обширный пакет обучения и технической помощи для создания компетенций в данных областях. Таким образом, KAI в перспективе сможет самостоятельно выполнять модификацию, обслуживание и ремонт "ГлобалАй".

Как отметил вице-президент подразделения Saab Business Area Surveillance Маркус Борглюнг, меморандум о взаимопонимании между Saab и KAI повысит уровень компетенции в области радиолокационных технологий и создаст возможности для получения Республикой Корея стратегической независимости в сегменте средств воздушной разведки. По мнению Saab, "ГлобалАй" является единственной системой, которая обеспечивает реальную передачу технологий.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Республики Корея рассматривают возможность закупки от двух до четырех дополнительных самолетов ДРЛОиУ. Военно-воздушные силы Республики Корея уже эксплуатируют четыре самолета ДРЛОиУ E-7, собранные компанией Boeing на базе "Боинг-737" в рамках программы "Пис Ай".

В мае 2023 года комитет по продвижению оборонных проектов одобрил программу закупки четырех дополнительных самолетов ДРЛОиУ иностранного производства для усиления возможностей вооруженных сил по ведению разведки с воздуха. Бюджет закупки составляет 3,09 трлн. вон (около 3 млрд. долл.). Предполагается, что проект будет реализован до 2031 года.

В ноябре 2023 года Агентство программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея направило потенциальным претендентам запрос о предложениях на поставку четырех самолетов ДРЛОиУ.

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Страны
Швеция
Южная Корея
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Bombardier
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