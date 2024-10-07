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В Японии спустили на воду пятую подлодку нового поколения с литий-ионными аккумуляторами

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В пятницу, 4 октября, на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе спустили на воду субмарину "Чогэй" – пятую дизель-электрическую подлодку класса "Тайгэй", предназначенную для Морских сил самообороны Японии.

Субмарину "Чогэй" заложили в апреле 2022 года. По данным Naval News, ее производство на данный момент обошлось примерно в 64,8 млрд йен (443 млн долларов США). Как ожидается она поступит на службу в марте 2026 года.

Дизель-электрическая подлодка "Чогэй", Япония

Naval News/Kosuke Takahashi


Головную подлодку класса "Тайгэй" ввели в строй в марте 2022 года. Вторую, "Хакугэй", – в марте 2023 года, а следующую, "Дзингэй", – в марте этого года. Четвертую субмарину серии, "Райгэй", спустили на воду в октябре 2023 года, сейчас завершается ее оснащение и уже начались швартовные испытания. Ее планируют сдать весной 2025 года.

Первые три подлодки в классе в качестве главных двигателей использовали два дизельных двигателя Kawasaki 12V 25/25SB, но начиная с "Райгэй" их оснащают новыми агрегатами Kawasaki 12V 25/31 повышенной мощности.

Подлодки класса "Тайгэй" оснащаются литий-ионными батареями, которые обеспечивают более долгое нахождение под водой. Эти аккумуляторы разработала и поставляет компания GS Yuasa из Киото.

На данный момент Япония остается единственной страной, которая располагает подлодками с литий-ионными батареями. До конца 2020-х годов флот Южной Кореи должен пополнится субмаринами с аналогичными системами.

Помимо литий-ионнных батарей подлодки класса "Тайгэй" отличает наличие на борту отдельной каюты для шести женщин. Такое в японских ВМС происходит впервые.

Кроме того, у субмарин типа "Тайгэй" улучшены возможности гидролокатора и системы боевого управления, а также применены новые звукопоглощающие материалы. Они оснащаются системой противодействия торпедам, которая выбрасывает ложные цели, чтобы уклониться от вражеских ударов.

Как отмечает Naval News, за прошедшее время с начала строительства стоимость подлодок заметно возросла. Так, производство первой из них обошлось около 80 млрд йен. Между тем в бюджетный запрос на 2025 год включено 116,1 млрд йен на постройку девятой субмарины класса "Тайгэй". Это фактически в 1,45 раза больше первоначальной суммы, что стало следствием роста цен на материалы и оборудование, а также инфляции.

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Страны
Южная Корея
Япония
Компании
Kawasaki
MHI
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