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ТАСС

Лавров выразил благодарность Абхазии за помощь и позицию по Украине

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Администрация президента республики Абхазия
Администрация президента республики Абхазия.
Источник изображения: @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что Москва оценила приглашение молодых жителей Курской области в один из детских лагерей Абхазии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия благодарна Абхазии за ее принципиальную позицию по украинскому кризису и за помощь пострадавшим жителям Курской области. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой.

"Признательны особенно за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению специальной военной операции. И [благодарны] абхазским добровольцам, гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам, благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации", - сказал Лавров.

Он отметил, что РФ оценила приглашение молодых жителей Курской области в один из детских лагерей Абхазии. "Это очередной пример абхазского великодушия", - добавил Лавров.

Министр иностранных дел Абхазии, со своей стороны, отметил, что народ его страны "всегда честно и добросовестно исполнял свой союзнический долг" и не склонен к "политическим маневрам". Шамба напомнил, что абхазы исполняли свой долг в обеих мировых войнах, "абхазы и осетины в процентном отношении в списке Героев Советского Союза стоят на первом месте". "И сейчас наши парни тоже добросовестно исполняют свои союзнические обязательства", - заключил глава абхазской дипломатии.

Об отношениях РФ и Абхазии

Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года Дмитрием Медведевым, президентом России в 2008-2012 годах. Дипломатические отношения между Москвой и Сухумом были установлены 9 сентября 2008 года. 17 сентября того же года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (вступил в силу 23 декабря 2008 года). Всего между Российской Федерацией и Республикой Абхазия заключено более 100 соглашений в различных областях. 

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