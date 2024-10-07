Космическая разведка США будет располагать сотней новых спутников к концу года

Источник: Rocket Lab/Global Look Press

Они будут передавать изображение с поверхности Земли в высоком качестве, сообщил глава ведомства Кристофер Сколезе

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Национальное управление военно-космической разведки США к декабрю 2024 года будет иметь в распоряжении около 100 новых спутников на орбите, в это число войдут запущенные в течение последних 1,5 года аппараты. Они будут передавать изображение с поверхности Земли в высоком качестве, сообщил глава ведомства Кристофер Сколезе.

"С июля 2023 года по декабрь 2024 общее число запущенных [управлением] спутников составит около 100", - заявил он на конференции Центра стратегических и международных исследований. По словам Сколезе, эти аппараты будут входить в расширенную структуру, которая будет "передавать снимки с поверхности Земли в достаточно хорошем разрешении с высокой скоростью". Эта сетка разведывательных спутников позволит США наблюдать за происходящим "в любой точке планеты". Технологии искусственного интеллекта позволят сократить время обработки поступающей с них информации, утверждает Сколезе.

Портал Defense One отмечает, что спутники будут передавать информацию для Пентагона и разведсообщества США. Отмечается, что управление военно-космической разведки продолжит расширять эту структуру за счет новых аппаратов вплоть до 2028 года. А в течение следующего десятилетия ведомство планирует увеличить количество своих спутников на орбите в четыре раза, указывает портал.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад как наводчик стоит за всеми ударами Украины по гражданским объектам. По ее словам, только НАТО может предоставить Киеву доступ к разведданным, спутникам и информации. В первую очередь, речь идет о Вашингтоне и Лондоне, подчеркнула она.