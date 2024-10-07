Telegraph: Зеленский не получил в ООН ничего, кроме причитаний

Генассамблея ООН разрушила надежды Зеленского на то, что Запад выполнит его требования, пишет The Telegraph. Читатели издания уверены: иначе и быть не могло. По их мнению, Запад "по-крупному облажался" с Украиной и не знает, как закончить этот конфликт, — и явно боится давать Киеву свободу действий, потому что это чревато "пожаром во всей Европе".

Кон Кафлин

Предполагалось, что Генеральная ассамблея ООН станет для Киева поворотным моментом, однако вместо этого украинского президента встретили заламыванием рук и причитаниями.

До президентских выборов в США остаются считанные недели, и Владимиру Зеленскому вполне простительно думать, что, независимо от их результата, борьба Украины за свободу быстро становится проигрышным делом. Несмотря на всю боль и жертвы, которые вытерпел и принес украинский народ за два с половиной года российской спецоперации, все указывает на то, что первоначальный расчет президента России Владимира Путина — что Запад в итоге потеряет к конфликту интерес — был верен.

Прибыв в Нью-Йорк на ежегодную Генеральную Ассамблею ООН, Зеленский воспользовался встречей мировых лидеров и потребовал, чтобы западные державы усилили поддержку Украины. Он представил американским политикам свой “победный план” — далеко идущую схему того, как окончить конфликт с Россией на условиях Украины. Подразумевается, что Россия выведет войска со всех территорий, которые в настоящее время удерживает на востоке Украины и в Крыму, и будет привлечена к ответственности за все предполагаемые “военные преступления”, совершенные русскими, а победа Киева будет скреплена приглашением в НАТО.

Что неудивительно, Москва требования Зеленского отклонила, и Путин явно ждет исхода президентских выборов в ноябре, чтобы еще раз взвесить имеющиеся варианты. Тем временем Зеленский настаивает, чтобы Запад усилил поддержку, чтобы Украина могла улучшить свои переговорные позиции и добиться дальнейших успехов на поле боя. Он хочет, чтобы администрация Байдена сняла ограничения на удары по целям в тылу России ракетами большой дальности, в частности системами Storm Shadow.

Президент США Джо Байден не расположен давать такое разрешение, опасаясь спровоцировать Кремль на эскалацию конфликта. Зеленский получил в Белом доме теплый прием, когда встретился с Байденом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис, которая объявила о новом пакете помощи Киеву в размере 8 миллиардов долларов. Однако в решающем вопросе насчет ракет американский президент уступить отказался.

Не преуспел Зеленский и на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его пентхаусе в Нью-Йорке. Трамп первоначально заявил, что слишком занят предвыборной кампанией, чтобы встречаться с украинским лидером, но в итоге смягчился. Правда, лишь для того чтобы разбить надежды Зеленского и еще раз подчеркнуть, что считает Путина близким другом.

Своими комментариями журналу The New Yorker в преддверии визита о том, что Трамп “на самом деле не знает, как остановить конфликт” и что его напарник по президентской гонке Джей Ди Вэнс (известный критик военной помощи Украины) “чересчур радикален”, Зеленский еще больше настроил лагерь Трампа против себя.

При этом поддержка Украины ослабевает не только в Вашингтоне.

Хотя сэр Кир Стармер пообещал Украине дальнейшую британскую поддержку на встрече с Зеленским в ООН, возможно, именно из-за его некомпетентности украинцы так и не получили права использовать ракеты Storm Shadow по своему усмотрению.

Ракеты воздушного базирования, изначально подаренные прошлой консервативной администрацией, ВСУ уже с большим успехом применяли для поражения ключевых российских военных объектов на полуострове Крым и в других местах. Ракеты опираются на американские системы слежения и наведения, однако министры-консерваторы лишь информировали США об их применении, не прося при этом у Вашингтона разрешения на удары.

Стармер с присущими себе слабостями государственного мужа, став премьер-министром, создал новый прецедент, запросив у американцев разрешения на использование уже поставленных Украине систем вооружения. Тем самым он позволил Вашингтону наложить вето, если это не вписывалось в политические цели администрации Байдена. В результате украинцы получили целый арсенал ракет Storm Shadow, но не могут им воспользоваться.

Столь прискорбное положение дел лишь укрепит веру Зеленского в то, что у западных лидеров имеются более насущные приоритеты, чем дальнейшая поддержка Украины — особенно в свете усугубляющейся конфронтации между Израилем и Ираном.

Это также придаст новый импульс Путину. После многочисленных неудач с начала своей специальной военной операции в феврале 2022 года он снова воодушевится перспективой победы в том или ином виде — даже если достичь полного завоевания, как он планировал изначально, ему не удастся.

Если в Белом доме Байдена сменит Харрис, то Путин может рассчитывать, что ее администрация продолжит тот же осторожный подход к конфликту, при котором украинцы останутся на поле боя "со связанными руками".

Победа Трампа, наоборот, наверняка приведет к тому, что Вашингтон свернет свою поддержку как таковую.

Любой из этих исходов станет катастрофой не только для Украины, но и для будущих перспектив западного альянса.

Комментарии читателей The Telegraph:

Frank Squire

А почему вы так убеждены, что Путин хочет новую империю? Что, если он действительно считает, что Россия оказалась под угрозой из-за расширения НАТО. Жаль, что стороны друг с другом не разговаривают.

Phipippjus

Единственное мирное соглашение, которое когда-либо обсуждалось всерьез, сводится к тому, что Украина уступает всю территорию, которую требует Россия, а на оставшейся усаживает прокремлевский марионеточный режим по белорусской модели. Ничего другого даже не предлагалось.

St John Talbot-Chandée-Percy

“План победы” Зеленского — сущие бредни.

Как уже было с Афганистаном и другими военными интервенциями США за рубежом, США в итоге бросят украинцев под трамвай.

Michelle lancaster

НАТО достигла конечной цели — затащила в альянс Швецию и Финляндию. Если бы Путин хотел “завоевать” Украину, он мог бы в любой момент уничтожить Киев. Однако при поддержке Китая, Ирана и Индии Россия получила не только то, что хотела (никаких биолабораторий вблизи своих границ и никаких ракет НАТО), но и гораздо больше — в БРИКС прибавилось пять новых членов, и организация набирает силу, угрожая доллару, а заплатили за это США.

Полюс силы сместился. А динозавры еще этого не заметили или просто не хотят этого признавать.

Andy Smith

Запад облажался с Украиной по-крупному. Насколько я могу судить, никакой стратегии, как это закончить, у него никогда не было вовсе. Было ясно с самого начала, что Украина не “выиграет” эту войну, победив Россию на поле боя, а у Запада не хватит ресурсов, чтобы вечно забрасывать ее оружием и деньгами. Так что нужен компромисс и мирное соглашение.

Graham Boyd

США предоставили дополнительные 6 миллиардов долларов на прошлой неделе, так что нельзя сказать, что они совсем ничего не сделали. Однако Байден явно не хочет расстраивать Путина, позволив Украине одержать очевидную победу.

Вопрос в том, что Украина будет делать дальше, если поддержка США полностью иссякнет?

Peter Salt

Мистер Кофлин изящно объяснил, почему проект “Украина” по мнению Запада практически закончился. По всей видимости, настала пора поговорить об Украине после Зеленского и после конфликта. Например, будет ли Запад терпеть правительство Зеленского в изгнании, когда украинская армия рухнет окончательно? Как мы восстановим отношения с Россией, и кто получит трофеи от восстановления Украины? Примет ли Запад миллионы украинских беженцев? Рискну предположить, что лучшим решением будет добиться мирного урегулирования, предотвратив окончательный крах. Вопрос в том, кто, кроме Трампа, хочет мира?

Maria Thomson

Проблема личностного толка.

Дело в Зеленском и его шапкозакидательстве. Запад военные дела так не делает. Он силен в риторике, но у него нет толком стратегии, кроме как взять и все взорвать.

Запад боится давать ему полную свободу действий, потому что это чревато пожаром во всей Европе.

Uman Disease

Да, Кон. Только вот мы, по сути, банкроты, а США не заинтересованы в дорогостоящих масштабных войнах — особенно в тех, что могут угрожать их собственной территории. Так что играть на Ближнем Востоке нормально, поскольку ни одна из сторон не может угрожать их территории, вот они и финансируют своих доверенных лиц, чтобы они делали всю грязную работу. Но Россия и большая война в Европе с риском применения ядерного оружия — это, как говорится, “другое”.

Terence ELTEL

Украина не член ни НАТО, ни ЕС. У нас нет с ними никаких договоров, и мы никогда не имели с ними никаких связей. Как мы втянулись в этот локальный конфликт? Это все Джонсон задурил нам башку, что наш бывший союзник, который помог разбить нацистов, собирается завоевать всю Западную Европу, хотя в действительности ему не под силу захватить даже Западную Украину?

Да, почему мы не защищаем славную демократию в Ливане?

А если Россия вторгнется в Монголию, мы и ее защищать будем?

А что насчет Грузии и Чечни? Как и Украина, это все не наше дело!

А что насчет нашей бывшей колонии, Кипра, в настоящее время оккупированного Турцией?

Люди вообще врубаются, что посередине Никосии выросла стена, как в Берлине?