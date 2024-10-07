Ударный дрон «Иноходец»: уникальность и эффективность в бою

Тяжелый БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

Ударный дрон самолетного типа «Иноходец» — уникальный для российской беспилотной авиации аппарат, отличающийся большой продолжительностью полета, устойчивостью к средствам радиоэлектронной-борьбы (РЭБ) и эффективностью. Он стал ответом российских разработчиков на западные дроны MALE-класса. Подробнее о технических характеристиках «Иноходца» — в материале «Известий».

Ударный дрон самолетного типа «Иноходец». Источник: iz.ru

ХарактеристиказначениеМакс. высота полета7500 мТип двигателяпоршневой двигатель внутреннего сгоранияДлительность полета без дозаправкидо 24 часовРадиус применениядо 300 км без связи со спутникомВзлетная масса

1000 кгМасса боевой нагрузки200 кгКрейсерская скорость полета200 км/ч«Иноходец» реализован на основе планера средних размеров, нормальной аэродинамической компоновки, рассказал «Известиям» основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. Крыло прямое, хвостовое оперение V-образной формы. Выполнен из композитных материалов, шасси складываемое. Запуск и посадка осуществляются со взлетно-посадочной полосы.

Работает дрон за счет двигателя внутреннего сгорания. Также он оснащен противообледенительной системой. Обладает несколькими точками подвески для вооружения, в том числе противотанковых управляемых ракет комплексов «Корнет». Устойчивость «Иноходца» к средствам радиоэлектронной-борьбы обеспечивает большая высота полета.

Применение в зоне спецоперации

Опытно-войсковая эксплуатация «Иноходцев» началась в ноябре 2019 году в Сирии. При этом эффективно они проявляют себя и в зоне спецоперации. Так, 16 сентября 2024 года стало известно об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS ВСУ в Сумской области. Кроме того, были ликвидированы боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава.

А 23 сентября Минобороны России сообщило в Telegram о поражении украинского танка в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

«Иноходцы», среди прочего, будут патрулировать акваторию Северного морского пути и побережья Камчатки. На полуострове и в нескольких районах вдоль СМП планируется построить места базирования БПЛА со всей необходимой инфраструктурой, сообщали источники «Известий» в апреле.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.