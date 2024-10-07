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ЦАМТО

В Польше будет организовано производство 239-мм управляемых РС CGR-080

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HOMAR-K
HOMAR-K.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 октября. Польская компания WB Electronics S.A. и южнокорейская Hanwha Aerospace подписали официальное соглашение, согласно которому в Польше будет налажено производство 239-мм управляемых реактивных снарядов (РС) CGR-080.

Как сообщило МНО Польши, соглашение заключено 2 октября в ходе визита в Республику Корея польской делегации и имеет важное значение для ВС Польши и польской оборонной промышленности.

Ответственность за реализацию подписанного контракта будут нести WB Electronics S.A. и Hanwha Aerospace Co. Ltd. Планируется, что в рамках соглашения компании создадут на территории Польши производственную площадку, где будет осуществляться сборка боеприпасов для принимаемых в настоящее время на вооружение ВС Польши реактивных систем залпового огня HOMAR-K.

В ходе реализации контракта планируется построить завод, который будет осуществлять выпуск боеприпасов CGR-080 в объеме нескольких тысяч единиц в год.

Подписанное соглашение предусматривает передачу технологии производства управляемых реактивных снарядов, оборудования для производственной линии, а также передачу лицензий на производство ракет. Как заявлено, согласованный польской и южнокорейской компаниями подход является еще одним шагом на пути к обретению Польшей автономности в производстве ракет и реактивных снарядов.

Как сообщал ЦАМТО, предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество при производстве реактивных снарядов на территории Польши южнокорейская компания Hanwha Aerospace и польская WB Group подписали на полях проходившей в Кельце в начале сентября оборонной выставки MSPO-2024.

Закупленная для ВС Польши система HOMAR-K представляет собой адаптированный под их требования вариант РСЗО К239 "Чунму" (Chunmoo/K-MRLS) южнокорейской компании Hanwha Defense. РСЗО оснащена артиллерийской частью с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых могут размещаться шесть 239-мм управляемых РС CGR-080 с дальностью полета 80 км, либо одна 607-мм оперативно-тактическая ракета с максимальной дальность полета 290 км.

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Страны
Польша
Южная Корея
Компании
WB Electronics
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