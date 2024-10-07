KNDS France предлагает СВ Греции ББМ VBCI "Филоктет"

ЦАМТО, 4 октября. Главный штаб Сухопутных войск Греции оценивает возможность закупки 370 бронетранспортеров VBCI с колесной формулой 8х8 французской компании KNDS France (ранее Nexter Systems).

Как сообщает Armyrecognition.com, 1 октября МНО Греции объявило, что KNDS France в конце сентября представила варианты боевых бронированных машин Генеральному штабу. Презентация включала обсуждение поставок как новых, так и бывших в эксплуатации машин. Особое внимание было уделено модели "Филоктет" (Philoctetes), также известной как VBCI II (новая машина получила местное обозначение "Филоктет" в честь мифологического героя Троянской войны).

Напомним, что начальное предложение Главному штабу Сухопутных войск Греции было представлено Nexter Systems в марте этого года. Предложение, занимающее более 100 страниц, описывало полный пакет кредитования от французских финансовых учреждений, подкрепленный государственными гарантиями. В нем был подробно описан проект закупки 200 колесных боевых бронированных машин VBCI "Филоктет" для греческой армии с возможностью совместного производства. Еще 50 машин предлагалось приобрести в версиях командных машин управления, санитарных машин, ремонтных мастерских и пунктов артиллерийской разведки.

В качестве временного решения, направленного на удовлетворение неотложных оперативных потребностей ВС Греции, французская сторона предложила в сжатые сроки поставить 120 бывших в эксплуатации ББМ VBCI из резерва французской армии. Таким образом, СВ Греции могут получить в общей сложности 350-370 ед. VBCI, из которых 250 будут новые.

В предложении подчеркивалось участие в проекте греческой оборонной промышленности, включая компании METKA и Hellenic Defense Systems (EAS), которые сыграют ключевую роль в совместном производстве новых машин. В документе также описывался комплексный пакет поддержки.

Французская компания Nexter Systems впервые представила боевую бронированную машину VBCI версии "Филоктет" для греческой армии в ходе состоявшейся в Афинах первой оборонной выставки DEFEA (13-15 июля 2021 года).

Представленная ББМ была вооружена дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа с 40-мм пушкой с телескопическим выстрелом CTAS (Cased Telescoped Armament System) совместного предприятия CTA International (CTAI), сформированного Nexter и BAE Systems, и пусковой установкой ПТУР MMP группы MBDA. Машина соответствует требованиям СВ Греции по мобильности, защите, модульности и огневой мощи.

Кроме того, Nexter представила пушку 40CT для ББМ VBCI "Филоктет", которая ранее была выбрана для оснащения техники ВС Франции (ЗУ RapidFire, ББМ "Ягуар"), Великобритании (ББМ "Аякс") и Бельгии (ББМ "Ягуар"). Калибр 40 мм обеспечивает превосходство по сравнению с 30-мм пушками и позволяет поражать более широкий спектр целей (БЛА, самолеты, легкая бронетехника).