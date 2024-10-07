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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" представит на международном форуме в Санкт-Петербурге проекты импортозамещения при производстве оборудования для ТЭК

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Проекты по разработке и производству оборудования для решения задач импортозамещения и обеспечения технологической независимости России представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на XIII Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2024), который пройдёт с 8 по 11 октября, сообщила пресс-служба холдинга.

"Специалисты концерна расскажут гостям и участникам ПМГФ-2024 о текущих и перспективных направлениях работы, инновационных разработках для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), технологических и кооперационных возможностях", - сказано в сообщении, распространённом в пятницу.

Концерн примет участие в форуме в статусе индустриального партнёра, информирует пресс-служба.

По её данным, "на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" холдинг предоставит информацию о реализуемых проектах по разработке и производству оборудования для решения задач импортозамещения и обеспечения технологической независимости России".

"На форуме будет представлена информация об уже производимой концерном для ТЭК продукции: газодобывающем оборудовании; компрессорной установке; холодильном оборудовании для охлаждения потока природного газа; запорно-регулирующих клапанах и др. Кроме того, можно будет узнать о возможностях специализированного испытательного центра", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что, помимо освоения серийного производства отдельных видов газопромыслового оборудования, концерн планирует развивать перспективные опытно-конструкторские работы не только по тематике газодобычи, но и в других сферах.

Это, в частности, перспективные решения для дистанционного зондирования Земли, роботизированный комплекс обслуживания подводно-добычного комплекса (РКО ПДК).

"РКО ПДК предназначен для обслуживания и контроля оборудования подводных добычных и технологических комплексов на месторождениях континентального шельфа посредством применения автономных необитаемых подводных аппаратов и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов гибридного типа с удалённого берегового комплекса управления. Применение РКО ПДК позволяет снизить эксплуатационные расходы, повысить надежность, доступность и ремонтопригодность подводной добычной системы", - сказано в сообщении.

На ПМГФ-2024 представители концерна планируют обсудить реализацию совместных проектов с участниками рынков B2B и B2G, провести ряд деловых встреч и переговоров с представителями крупных корпораций, среднего и малого бизнеса, научных организаций, а также принять участие в деловой программе форума, сообщает пресс-служба.

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров сообщил, что "холдинг будет представлен как надёжный индустриальный партнёр, который имеет мощный научный, а также производственно-технологический потенциал и способен успешно реализовывать проекты по разработке и выпуску высокотехнологичного нефтегазового оборудования".

"Концерн уже успешно решает вопросы замещения зарубежной продукции отечественными образцами в рамках сотрудничества с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями", - подчеркнул Ведров, слова которого приведены в сообщении.

Он отметил, что сотрудничество концерна с ПАО "Газпром" является показательным примером успешного индустриального партнёрства, развития новых технологических и конструкторских компетенций. "Таким образом, закладываются основы решения задач по импортозамещению высокотехнологичного газопромыслового оборудования на перспективу пять-десять лет, а также успешного внедрения инноваций в сфере ТЭК", - заявил Ведров.

По его словам, в 2024 году концерн осуществил первую поставку серийно выпускаемого оборудования системы подводной добычи углеводородов, а именно: двух комплектов системы подводных колонных головок и специально разработанного для них набора инструментов и принадлежностей (23 номенклатурные позиции).

"Это первое произведённое концерном импортозамещающее оборудование для добычи газа, которое является частью подводного добычного комплекса, необходимого для разработки Южно-Киринского газоконденсатного месторождения проекта Сахалин-3", - подчеркнул Ведров.

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