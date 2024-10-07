Директор ФСБ РФ заявил, что страны Запада склоняют Армению к выходу из ОДКБ

Бортников заявляет, что наблюдательная миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана ведет разведдеятельность против РФ

Астана. 4 октября. ИНТЕРФАКС- Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что страны Запада добиваются от властей Армении выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обмен на льготные поставки вооружений.

"В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку", - сказал Бортников в пятницу, выступая на 55-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

По его мнению, "учитывая весь предыдущий опыт посредничества натовцев в самых разных регионах мира, закрепление блока в Закавказье очевидно не будет содействовать стабильности в регионе".

"Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента - де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской", - отметил Бортников.

Он также сообщил, что развёрнутая на границе Армении и Азербайджана "независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС" "ведёт разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнёров".

Директор ФСБ добавил, что западные страны провоцируют и другие конфликты на постсоветском пространстве.

Так, по его словам, концентрация украинских сил у границы Белоруссии, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в воздушном пространстве республики, вербовка белорусских граждан в ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб "преследуют всё ту же цель -эскалация конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша".

"Также видим серьёзную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинёв к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением её территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением "приднестровского вопроса"", - заявил Бортников.